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أخبار البلد

ننشر أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت ١٦-٥-٢٠٢٠

السبت 16/مايو/2020 - 09:04 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه خدمة التعرف على أسعار أهم المواد الغذائية وأهم التغيرات التي تطرأ عليها يوميا، ومن بينها الدواجن التى استقرت فى مستهل تعاملات اليوم، السبت 16مايو 2020.

أسعار الدواجن اليوم
سجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم ما بين 29 و30 جنيها للكيلو، وبلغ لحم الدواجن الحمراء "الساسو" سعرا يتراوح بين 37 و38 جنيها، أما سعر كيلو الدواجن البلدى فيصل إلى 40 جنيها.


وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 9.50 جنيه و13 جنيها، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 6 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 5 جنيهات ويتراوح سعر كتكتوت السمان بين 2.25 و6 جنيهات.

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرا يتراوح بين 29 و30 جنيها، أما كرتونة البيض البلدى بـ 37.50 جنيه وسجل لحم الأرانب سعرا يتراوح بين 43 لـ 41 جنيها، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي 14 جنيها، والمولر "عمر يوم" سعر ١٨ و19 جنيها، والبط البكينى 7 جنيهات.

وسجل الكتكوت الرومى عمر يوم 17 جنيها، والكتكوت الرومى الأسمر عمر شهر 34 جنيها، والكتكوت الرومى البرونزى عمر يوم 17 جنيها. 

يذكر أن الإنتاج المحلي من الثروة الداجنة يصل إلى نحو مليار و100 مليون دجاجة سنويا، ومصر تعد على أبواب الاكتفاء الذاتي من الثروة الداجنة، بعدما أخذ الاستيراد في التراجع ووصلنا إلى نسبة اكتفاء 99% تقريبا.
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