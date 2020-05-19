إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

أمرت نيابة "أول ٦ أكتوبر الجزئية" أمس الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري بتقديم المتهم/ محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه/ محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، وذلك خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه، وذلك بعد أن أكدت تحريات الشرطة هروب المتهم من مسكنه.



