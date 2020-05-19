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حوادث

إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:17 ص
المجنى عليه محمد
المجنى عليه محمد مرضي
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محمد عبد الله
أمرت نيابة "أول ٦  أكتوبر الجزئية" أمس الاثنين الموافق الثامن عشر من شهر مايو الجاري بتقديم المتهم/ محمد وليد فكري السيد إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالتسبب خطأ في موت المجني عليه/ محمد يوسف سعيد مرضي بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المنظمة للمرور، وذلك خلال قيادته سيارة بحالة ينجم عنها الخطر واصطدامه بالمجني عليه بها مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته، فضلاً عن اتهامه بقيادة مركبة بسرعة جاوزت السرعة القصوى وبحالة ينجم عنها الخطر، واتلافه الدراجة استقلال المجني عليه، وذلك بعد أن أكدت تحريات الشرطة هروب المتهم من مسكنه.

ونسخت النيابة العامة صورة من الأوراق لما نُسب للمتهم من مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء بحظر الانتقال والتحرك على جميع الطُرق خلال الفترة المقررة؛ لتقديمه متهماً بذلك إلى محكمة أمن الدولة طوارئ.
إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة
إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة
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