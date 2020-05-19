مدير الكرة بطلائع الجيش: مستحيل الدوري يكمل.. إحنا مش ألمانيا.. فيديو

أكد العميد أحمد مهدي، مدير الكرة بنادي طلائع الجيش ، اليوم الثلاثاء، استحالة إقامة منافسات الدوري المصري هذا الموسم، في ظل تفشي فيروس كورونا.
وقال مهدي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج زملكاوي الذي يبث على قناة نادي الزمالك: "منتظرين القرار الخاص بالموسم الحالي من الدوري، نحن ملتزمين بأي قرار تتخذه الدولة، ونتمنى أن ينزاح ذلك الوباء وتعود الحياة لمجراها."
وأضاف أحمد المهدي: "نحن من ضمن الـ 14 نادي الرافضين لعودة الدوري في ظل الظروف الصعبة الخاصة بذلك الوباء، ستكون عودة الدوري صعبة، لأنه في حالة العودة ستكون الأندية في ضغط نفسي وعصبي ومالي وإداري."
وأكمل "البعض يقولون لماذا لا نعود مثل الدوري الألماني..نحن ليس ألمانيا، استحالة عودة الدوري في الوقت الحالي، لا نستطيع ذلك ولا نستطيع تطبيق الإجراءات الاحترازية لعودة الدوري، صحة أي فرد في المنظومة أهم من استكمال الدوري.
يذكر أن مجلس الوزراء قرر السماح بعودة النشاط الرياضي تدريجيًا منتصف شهر يونيو القادم.