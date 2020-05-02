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رياضة

طلائع الجيش: نرغب في إلغاء الدوري.. وعمار حمدي رفض الاتحاد .. فيديو

السبت 02/مايو/2020 - 05:22 ص
عمار حمدي
عمار حمدي
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محمد رشاد
أعلن أحمد المهدي المشرف على قطاع الكرة بطلائع الجيش عن موقف إدارة ناديه من استئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتوقفت مسابقة الدوري المصري الممتاز لمدة تفوق الشهر بسبب الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة بعد انتشار فيروس كورونا في معظم أنحاء العالم.

وقال أحمد المهدي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم": "كلنا وراء قرار الدولة في مسألة عودة النشاط من عدمه، ولكن وجهة نظرنا في ظل هذه الأوضاع وحفاظًا على أرواح وصحة الجميع، واللاعبين الذين لا يتدربون والمحترفين الذين من الصعب أن يعودوا، أنه من المستحيل استئناف البطولة، وانا أرى أنه لابد أن يتم إلغاء المسابقة حفاظًا على أمن وسلامة الجميع".

وأضاف: "موقفي داعم مع الـ13 ناديًا الذين اعترضوا على استئناف الدوري، نظرًا للظروف الصعبة والشبه مستحيلة التي نمر بها".

وعن انضمام عمار حمدي من الأهلي لصفوف الطلائع، أوضح: "طلبت من الأهلي والقائمين على الكرة في الأحمر وعلى رأسهم سيد عبد الحفيظ أن نضم عمار حمدي الـ6 أشهر الجاريين، وهم خيروا اللاعب وهو اختار الطلائع".

واختتم: "رغبته حسمت موقفه من الانضمام لطلائع الجيش على حساب الاتحاد السكندري وأنا تواصلت مع محمد مصيلحي والذي رحب بالتعاون معنا ولم يمنع أنا يتنازل عن عمار حمدي لنا".

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