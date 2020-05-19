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رياضة

الدرندلي: ميزانية النادي الأهلي تفوق الـ2 مليار جنيه.. فيديو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:09 ص
خالد الدرندلي أمين
خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي
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حسام الحارتي

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن ميزانية النادي الأهلي الحالية.


وقال خالد الدرندلي خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "ميزانية النادي الأهلي في الوقت الحالي تقدر بـ 2 مليار و60 مليون جنيه، وتخصيص 192 مليون جنية مصروفات للألعاب الأخري ".

 

وأوضح أن موقف النادي الأهلي من الناحية المالية مستقرا متابعا:" لدينا خطة لمواجهة الأزمة الحالية.


وتابع:" موظفو الأهلي في أمان مهما طالت أزمة كورونا ".


وأكد أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو المسئول الأول والأخير عن الملف الكروي متابعا: "كرة القدم تصرف على باقي الألعاب داخل النادي الأهلي".

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