الدرندلي: ميزانية النادي الأهلي تفوق الـ2 مليار جنيه.. فيديو

كشف خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، عن ميزانية النادي الأهلي الحالية.





وقال خالد الدرندلي خلال لقائه بفضائية "أون تايم سبورتس": "ميزانية النادي الأهلي في الوقت الحالي تقدر بـ 2 مليار و60 مليون جنيه، وتخصيص 192 مليون جنية مصروفات للألعاب الأخري ".

وأوضح أن موقف النادي الأهلي من الناحية المالية مستقرا متابعا:" لدينا خطة لمواجهة الأزمة الحالية.





وتابع:" موظفو الأهلي في أمان مهما طالت أزمة كورونا ".





وأكد أن رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي هو المسئول الأول والأخير عن الملف الكروي متابعا: "كرة القدم تصرف على باقي الألعاب داخل النادي الأهلي".