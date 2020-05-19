شيمة عادل: مررت بتجربة نهال في "ونحب تاني ليه"





وأضافت "شيمة" أنها تجسد ضمن أحداث العمل دور "نهال" الفتاة التي تعمل سكرتيرة لـ(جهاد السويفي) محسن صبري أحد أكبر رجال الأعمال في مصر والذي تتطور العلاقة بينهما حتى تكلل بالزواج؛ مشيرة إلى أنها حرصت على أن تبتعد عن النمط التقليدي لشخصية السكرتيرة اللعوب التى تحاول أن ترواغ الجميع وترتدى ملابس خليعة وتستغل موقعها في الابتزاز وتحقيق أكبر قدر من المنافع.





وأشارت شيمة إلى أن شخصية "نهال" تشبهها في الحقيقة حيث الجدية والاحترافية والنضوج معرفة حدودها في التعامل، فضلا عن أنها مرت بتحربة مشابهة في الواقع لما تظهر به في أحداث المسلسل في وهو ما جعل الدور سهلا عليها.





وكشفت الفنانة الشابة عن أن شخصية "نهال" مثيرة للمشاهد لمعرفة عما إذا كانت مخلصة لجهاد السويفي الذي أحبها وتزوجها أم تحاول أن تستغل ذلك في تحقيق أية أطماع مشددة على أن تتابع الحلقات كشف عن مدى حبها لهذا الرجل رغم فارق السن بينهما لأنها وجدت فيه الحنان والاحتواء والأمان؛ وكذلك جهاد الذي شعر أنها تحبه لشخصه وليس لنفوذه وماله، وهو ما اتضح عندما رفضت وساوس(إيهاب السويفي) إيهاب فهمى لها بمحاولة أن تفرض على زوجها أن يمنحها بعض الأطماع.





وأوضحت "شيمه" أن "نهال' حاولت بكل السبل أن تحافظ على علاقة الحب التي تجمعها بجهاد السويفي حيث ارتضت أن تكون الزوجة الثانية ولم تحاول أن تفسد علاقة زوجها بزوجته الأولى "وفاء سالم" ولكن سيتضح مع الحلقات المقبلة كيف فسدت هذه العلاقة ومن تدخل لتعكير صفوها مشيرة إلى أن المشاهد الأخيرة لها في العمل هي الأصعب .



