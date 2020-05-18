ونحب تاني ليه الحلقة 24.. كريم فهمي يواجه شريف منير

شهدت الحلقة 24 من مسلسل " ونحب تاني ليه ؟" لـ ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة ضمن الموسم الرمضاني 2020.





يقدم موقع "صدى البلد" في السطور التالية لمتابعي مسلسل "ونحب تاني ليه"، أبرز أحداث الحلقة.





إلتقى كل من الفنان كريم فهمي،"مراد السويفي"، وشريف منير، "عبد الله"، في منزل ياسمين عبد العزيز "غالية"، وكل منهما قام بسؤال الأخر عن سبب تواجده في المنزل، وبدأ شريف منير يتذكر أشياء عديدة حتى أغم عليه.





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بينما حاول كريم فهمي، أن يخبره حقيقة الامر، لكن ياسمين عبد العزيز توسلت له ألا يتحدث أمامه لأن حالته الصحية لن تسمح له بمعرفة الحقيقة في الوقت الراهن.



