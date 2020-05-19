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فن

وفاة زوج صفاء أبو السعود.. قصة زفاف ابنة الشيخ صالح كامل في أسوان

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:53 ص
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح
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سعيد فراج
توفى رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، صاحب مؤسسة ART "و راديو وتليفزيون العرب" وزوج الفنانة صفاء أبو السعود ، مساء الإثنين 18 مايو. 


صفاء أبو السعود أنجبت 3 بنات من زوجها الراحل الشيخ صالح كامل ومنهن هديل، وتبلغ من العمر 40 عاما، وترأست مؤسسة ART " وراديو وتليفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق «عبدالله» رئاسة المؤسسة. 

وفي مارس 2017، ظهرت هديل صالح كامل (ابنة الفنانة صفاء أبو السعود)، في حفل زفافها الذي شهد حضور عدد كبير من نجوم المجتمع. 

وأقيم حفل زفاف أسطوري لابنة الشيخ صالح كامل رجل الأعمال السعودى والفنانة صفاء أبو السعود، في فندق بأسوان والذى استمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، وسط حضور لفيف من ضيوف العائلتين، والشخصيات العامة، ووسط إجراءات أمنية مشددة.

ومنعت إدارة الفندق- طبقا لطلب القائمين على الحفل- استخدام الهواتف المحمولة، أو دخول أي شخص إلى الفندق، دون دعوة لحضور حفل الزفاف، وتم التشديد على رجال الأمن بذلك، كما تم منع التصوير، سواء بالكاميرات الشخصية أو الهواتف المحمولة، باستثناء طاقم التصوير الخاص بحفل الزفاف.
وفاة زوج صفاء أبو السعود.. قصة زفاف ابنة الشيخ صالح كامل في أسوان
وفاة زوج صفاء أبو السعود.. قصة زفاف ابنة الشيخ صالح كامل في أسوان
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