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فن

وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:03 ص
صفاء أبو السعود وزوجها
صفاء أبو السعود وزوجها الشيخ صالح
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سعيد فراج
توفى مساء أمس الأثنين 18 مايو، رجل الأعمال السعودي الشهير، صالح كامل، صاحب مؤسسة «ART وراديو وتليفزيون العرب» وزوج الفنانة صفاء أبو السعود


اعتزلت الفنانة صفاء أبو السعود الفن، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي صالح عبد الله كامل، كزوجة رابعة، بناءً على رغبته في ابتعادها عن التمثيل، إضافة إلى حرقه للنسخ الأصلية من أفلام زوجته بعد أن قام بشرائها.

صفاء أبو السعود أنجبت بنتا وحيدة من زوجها الراحل الشيخ صالح كامل تُعدى هديل، وتبلغ من العمر 40 عاما، وترأست مؤسسة ART " وراديو وتليفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق «عبدالله» رئاسة المؤسسة. 

وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء ابو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا. 

وكانت الصورة التقطت لصفاء أبو السعود خلال حضورها مسرحية سيرة الحب في مسرح البالون بالعجوزة مع زوجها الشيخ صالح كامل، في أخر ظهور له قبل وفاته.
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