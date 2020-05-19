وفاة الشيخ صالح كامل.. قصة اعتزال صفاء أبو السعود بعد زواجها

اعتزلت الفنانة صفاء أبو السعود الفن، بعد زواجها من رجل الأعمال السعودي صالح عبد الله كامل، كزوجة رابعة، بناءً على رغبته في ابتعادها عن التمثيل، إضافة إلى حرقه للنسخ الأصلية من أفلام زوجته بعد أن قام بشرائها.

صفاء أبو السعود أنجبت بنتا وحيدة من زوجها الراحل الشيخ صالح كامل تُعدى هديل، وتبلغ من العمر 40 عاما، وترأست مؤسسة ART " وراديو وتليفزيون العرب"، قبل 10 سنوات، بعدها تولى أخيها غير الشقيق «عبدالله» رئاسة المؤسسة.





وفي شهر فبراير الماضي، انتشرت صورة للفنانة والإعلامية صفاء ابو السعود عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعها بزوجها الشيخ صالح كامل في ظهور نادر لهما سويًا.



