نشرة أخبار التوك شو.. حقيقة التعرض لموجة حارة هي الأعلى في العالم.. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري.. وفاة صالح كامل

بعد كورونا.. الأرض بانتظار
كارثة جديدة.. فيديو
عرضت قناة "الحدث" تقريرا يوضح أن هناك كارثة ستحدث بعد الانتهاء من
فيروس كورونا الذي ظهر في 2020 أو "العام
المنحوس" كما يطلق عليه.
مجلس الوزراء: أماكن
العزل مازالت قادرة على الاستيعاب..فيديو
قال المستشار نادر
سعد المتحدث بإسم مجلس
الوزراء ،
إن سنياريو زيادة الأعداد من مصابى
كورونا لن نتمناه خلال الفترة القادمة ، مضيفا أنه لازالت أماكن العزل والمدن
الجامعية قادرة علي استيعاب المرضي حتى الآن رغم تزايد الأعداد .
وأشار " سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أنه مايدعو للطمأنينة أنه أول أمس كان ٤٥٠ من ٤٩٠ حالة تعدحالات إصابة خفيفة تحتاج إلي ٤ أيام عزل فقط ، وتم توجيههم إلي المدينة الجامعية ، كما أن عدد حالات الشفاء من المرض كبيرة .
كشف خالد عبد الغفار وزير
التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي،
اليوم الإثنين، مؤكدا أن الاجتماع كان دوريًا.
وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء أمس، الاثنين، أنه ترك كل جامعة تضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بها، مؤكدا أن التعليم عن بُعد حقق نجاحات أثناء أزمة كورونا.
أحمد موسى يكشف عن
قرية تم إغلاقها بالكامل بسبب كورونا.. فيديو
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل إغلاق إحدى قرى الساحل الشمالي وهي بالقرب من الكيلو 70 بعد ظهور حالات مصابة في إحدى العائلات التي غادرت القرية.
وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن الوقت غير مناسب للساحل الشمالي قائلا : خليك في البيت بلاش الساحل النهاردة 535 إصابة جديدة هناك خطر على الجميع وخليكم في بيوتكم لو سمحت.