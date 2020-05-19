نشرة أخبار التوك شو.. حقيقة التعرض لموجة حارة هي الأعلى في العالم.. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري.. وفاة صالح كامل

نشر موقع "صدى البلد" أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





بعد كورونا.. الأرض بانتظار كارثة جديدة.. فيديو

عرضت قناة "الحدث" تقريرا يوضح أن هناك كارثة ستحدث بعد الانتهاء من فيروس كورونا الذي ظهر في 2020 أو "العام المنحوس" كما يطلق عليه.

وأضاف أن عام 2020 منذ بدايته تم ربطه بما تشهده البشرية من مصائب متوالية قلبت العالم رأسا علي عقب وغيرت وجه الحياة، كما أن المثل العربي يقول إن " المصائب لا تأتي فرادى ".





مجلس الوزراء: أماكن العزل مازالت قادرة على الاستيعاب..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن سنياريو زيادة الأعداد من مصابى كورونا لن نتمناه خلال الفترة القادمة ، مضيفا أنه لازالت أماكن العزل والمدن الجامعية قادرة علي استيعاب المرضي حتى الآن رغم تزايد الأعداد .

وأشار " سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أنه مايدعو للطمأنينة أنه أول أمس كان ٤٥٠ من ٤٩٠ حالة تعدحالات إصابة خفيفة تحتاج إلي ٤ أيام عزل فقط ، وتم توجيههم إلي المدينة الجامعية ، كما أن عدد حالات الشفاء من المرض كبيرة .

السيسي حملنا مسئولية حل الأزمة.. خالد عبد الغفار: أبحاث مصر حول كورونا تمثل 50% من الأبحاث في الشرق الأوسط

كشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤكدا أن الاجتماع كان دوريًا.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء أمس، الاثنين، أنه ترك كل جامعة تضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بها، مؤكدا أن التعليم عن بُعد حقق نجاحات أثناء أزمة كورونا.

أحمد موسى يكشف عن قرية تم إغلاقها بالكامل بسبب كورونا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل إغلاق إحدى قرى الساحل الشمالي وهي بالقرب من الكيلو 70 بعد ظهور حالات مصابة في إحدى العائلات التي غادرت القرية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن الوقت غير مناسب للساحل الشمالي قائلا : خليك في البيت بلاش الساحل النهاردة 535 إصابة جديدة هناك خطر على الجميع وخليكم في بيوتكم لو سمحت.





قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة.





أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك مخالطين كثر لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ولابد من اغلاق ديوان المحافظة اليوم وعمل تطهير وعمل مسحة لكل القريبين منه وهم يتجاوزون 100 فرد منهم وزراء مثل وزير الري ؛ مرددا: « أصيب اليوم بفيروس كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل وتم أخذ مسحة من المحافظ وثبت إصابته بفيروس كورونا وجار عمل تحاليل أخرى».





طمأن الفنان ياسر جلال المشاهدين على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء، قائلا: "أنا في حالة صحية جيدة الآن".

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة أن تشهد البلاد أعلى موجة حرارة على مستوى العالم خلال الأيام القادمة.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الاولي المصرية،:" بحسب ما ورد ببيان هيئة الأرصاد الجوية فهى موجة حارة وليست الأعلى على مستوى العالم كما يردد البعض".