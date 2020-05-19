AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

نشرة أخبار التوك شو.. حقيقة التعرض لموجة حارة هي الأعلى في العالم.. محافظ الدقهلية يروي تفاصيل إصابته بفيروس كورونا ولقائه بوزير الري.. وفاة صالح كامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 10:05 ص
أخبار التوك شوح
أخبار التوك شوح
Advertisements
عادل نصار
نشر موقع "صدى البلد" أمس الاثنين، مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

بعد كورونا.. الأرض بانتظار كارثة جديدة.. فيديو

عرضت قناة "الحدث"  تقريرا يوضح أن هناك كارثة ستحدث بعد الانتهاء من فيروس كورونا الذي ظهر في 2020  أو "العام المنحوس" كما يطلق عليه.

 وأضاف أن عام 2020 منذ بدايته تم ربطه بما تشهده البشرية من مصائب متوالية قلبت العالم رأسا علي عقب وغيرت وجه الحياة، كما أن المثل العربي يقول إن " المصائب لا تأتي فرادى ".


مجلس الوزراء: أماكن العزل مازالت قادرة على الاستيعاب..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء ، إن سنياريو زيادة الأعداد من مصابى كورونا لن نتمناه خلال الفترة القادمة ، مضيفا أنه لازالت أماكن العزل والمدن الجامعية قادرة علي استيعاب المرضي حتى الآن رغم تزايد الأعداد .

وأشار " سعد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دى إم سي" عبر فضائية " اكسترا نيوز" إلي أنه مايدعو للطمأنينة أنه أول أمس كان ٤٥٠ من ٤٩٠ حالة تعدحالات إصابة خفيفة تحتاج إلي ٤ أيام عزل فقط ، وتم توجيههم إلي المدينة الجامعية ، كما أن عدد حالات الشفاء من المرض كبيرة .

 السيسي حملنا مسئولية حل الأزمة.. خالد عبد الغفار: أبحاث مصر حول كورونا تمثل 50% من الأبحاث في الشرق الأوسط

كشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تفاصيل اجتماعه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤكدا أن الاجتماع كان دوريًا.

 وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء أمس، الاثنين، أنه ترك كل جامعة تضع جداول الامتحانات الزمنية الخاصة بها، مؤكدا أن التعليم عن بُعد حقق نجاحات أثناء أزمة كورونا.

 

أحمد موسى يكشف عن قرية تم إغلاقها بالكامل بسبب كورونا.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل إغلاق إحدى قرى الساحل الشمالي وهي بالقرب من الكيلو 70 بعد ظهور حالات مصابة في إحدى العائلات التي غادرت القرية.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد ، أن الوقت غير مناسب للساحل الشمالي قائلا : خليك في البيت بلاش الساحل النهاردة 535 إصابة جديدة هناك خطر على الجميع وخليكم في بيوتكم لو سمحت.


قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إنه بدأ يشعر بأعراض كورونا، وتم أخذ عينات منه وتم ثبوت إيجابية الحالة. 

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك مخالطين كثر لمحافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار ولابد من اغلاق ديوان المحافظة اليوم وعمل تطهير وعمل مسحة لكل القريبين منه وهم يتجاوزون 100 فرد منهم وزراء مثل وزير الري ؛ مرددا: « أصيب اليوم بفيروس كورونا ونتمنى له الشفاء العاجل وتم أخذ مسحة من المحافظ وثبت إصابته بفيروس كورونا وجار عمل تحاليل أخرى». 

طمأن الفنان ياسر جلال المشاهدين على حالته الصحية، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة على الهواء، قائلا: "أنا في حالة صحية جيدة الآن". 

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة أن تشهد البلاد أعلى موجة حرارة على مستوى العالم خلال الأيام القادمة.
وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "التاسعة" والمذاع عبر  قناة "الاولي المصرية،:" بحسب ما ورد ببيان هيئة الأرصاد الجوية فهى موجة حارة وليست الأعلى على مستوى العالم كما يردد البعض".

لابد من حل حلقة ارتفاع الأسعار.. أحمد موسى: كيلو الخوخ في الأرض 3 جنيهات ويباع في الأسواق بـ20 جنيها

قال الإعلامي أحمد موسى،إن هناك دعما كبيرا جدا للعمال في المصانع والشركات في جميع القطاعات حتي لا يكون هناك عجز.

وأضاف الإعلامي أحمد موسي خلال برنامجه "علي مسئوليتي" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية, أن هناك دعما كبيرا جدا في قطاع الزراعة وللمزارعين من مجلس النواب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة .. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع.. فيديو

طارق عبد العظيم: الأطباء خط الدفاع الأول عن المصريين فى مواجهة كورونا

بعد أزمة الأطباء والتمريض.. فحص 413 حالة من العاملين في المعهد القومي للأورام.. فيديو

المستشفيات الجامعية تكشف تفاصيل اكتشاف الحالة صفر المصابة بكورونا فى معهد الأورام

المستشفيات الجامعية: فعلنا المرحلة الثانية بتخصيص أماكن لاستقبال إصابات فيروس كرورنا

المستشفيات الجامعية: 60 مريضا في المعهد القومي للأورام يتلقون الرعاية الطبية.. فيديو

ترشيحاتنا

في ذكرى رحيل حسن مصطفى.. قصة طلب ميمي جمال الطلاق منه

عقب إصابة محافظ الدقهلية بفيروس كورونا.. طارق حامد يطمئن جماهير الزمالك

بعد تهديده بتجميد تمويل الصحة العالمية.. الصين: ترامب يسعى لتضليل الرأي العام وتشويه سمعة بكين

محمد سامي يكشف حقيقة ما قالته الطفلة فريدة عن نهاية مسلسل البرنس

فضحت ما دار بينهما.. حليمة بولند تنشر محادثتها مع محمد رمضان

أخبار الفن.. فيديو يكشف علاقة محمد رمضان وصدام حسين.. انتحار ممثل معروف في نهار رمضان.. وفاة زوج صفاء أبو السعود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسان البحر بطور سيناء..متنفس الصائمين وهواة الصيد..شاهد

إصابته مروعة.. عجوز سبعيني يتعرض لاعتداء عنيف في حديقة منزله بدون سبب

سر ارتباطه بـ كل واشكر.. كعك العيد أول من صنعه الفراعنة والإخشيديون حشوه بالدنانير