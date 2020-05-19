ترامب يتعاطى دواء الملاريا للوقاية من كورونا.. وأطباء يحذرون من تناول هيدروكسي كلوروكين

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات عدة بعد إعلانه أنه يتناول عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد للملاريا، وسط تحذيرات من تناول العقار دون توصيات الأطباء.





انتقد الدكتور ماني الفاريز إفصاح الرئيس ترامب عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين الذي يروج له كعلاج فعال أمام فيروس كورونا "كوفيد-19"، موضحا أنه لا يعلم ما سبب إدلاء ترامب بمثل هذا التصريح، وفقا لشبكة "فوكس نيوز".





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أكد ألفاريز أن تصريحات ترامب كانت "غير مسؤولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أن تناول مثل تلك الأدوية يكون له آثار جانبية ولا يجب أن يتم دون محادثات مع الطبيب.





بينما يقول طبيب البيت الأبيض الدكتور شون كونلي إنه بعد العديد من المناقشات حول ما يتعلق بالأدلة المؤيدة والمضادة لاستخدام هيدروكسي كلوروكين "خلصنا إلى أن الفائدة المحتملة من العلاج تفوق المخاطر النسبية".





أشار ترامب إلى أكثر من مرة إلى فعالية العقار أمام فيروس كورونا، رغم عدم إثبات نتائجه على نطاق واسع، وهو ما يدفع الأطباء الأمريكيين لحث الناس على أخذ معلوماتهم الطبية من الخبراء المتخصصين وعدم اتباع الرئيس.





من جانبها، حذرت الدكتورة جانيت نيشيوات من تناول العقار مثلما فعل ترامب قائلة "عليك أن تجري مناقشة مع طبيبك لتقرر ما إذا كان ذلك أفضل لك"، مؤكدة أن تناول العلاج لن يكون مفيد للجميع وربما ينقذ حياة آخرين يحتاجونه بالفعل.





أما الطبيب ويليام شافنر أخصائي الأمراض المعدية أكد أنه لن يوصي باستخدام الدواء، محذرا من آثاره الجانبية، بينما قالت الرئيسة السابقة لتنظيم الأسرة الدكتورة ليانا وين إنه لا يوجد دليل على فعالية هيدروكسي كلوروكين كعلاج لكورونا.





وشددت على أن العلاج له آثار جانبية خطيرة، معربة عن قلقها من أن يؤدي سلوك الرئيس دونالد ترامب إلى إلحاق الضرر بالعديد من الأمريكيين.





بدوره، نصح الدكتور روب ديفيدسون المدير التنفيذي للجنة حماية الرعاية الطبية ، متابعيه بتجاهل الرئيس، موضحا أن ترامب مسؤول عن مقتل عشرات الآلاف.





وروج ترامب لفعالية العقار أمام فيروس كورونا مرارا، حيث أكد أنه يتناول دواء الملاريا للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أن طبيبه لم يوصيه بتناول الدواء لكنه ناقش ذلك مع طبيب البيت الأبيض، حيث يرى الرئيس الأمريكي أن هناك تأثيرا لهيدروكسي كلوروكين على فيروس كورونا، مقللا من المخاطر والآثار الجانبية للدواء.



