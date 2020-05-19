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محافظات

محافظ الوادي الجديد: لا إصابات جديدة بكورونا لليوم الثالث

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:02 ص
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
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منصور ابوالعلمين

قال اللواء محمد الزملوط  محافظ الوادي الجديد إنه لم يتم  تسجيل اصابات لليوم الثالث علي التوالي بينما  سجلت المحافظة، حالتي وفاة، وتعافي حالتين  جديدتين، ليصبح إجمالي حالات التعافي 24 حالة.

وأكد المحافظ  في بيان صحفي، ارتفاع حالات الوفاة، جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 5 حالات، مشيرًا إلى أن إحدى الحالات المصابة قد توفيت مساء الاثنين، وهي لسيدة تبلغ من العمر 70 عامًا، فيما يبلغ عدد الإصابات 43 حتى الآن جميعهم يتلقون الرعاية الطبية.

وأكد الزملوط، تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا وخروجها من مستشفى العزل الصحي بإسنا، ليرتفع عدد المتعافين إلى 24 حالة.

وأشار الزملوط، إلى تحرير محاضر لمن لم يلتزموا بالبقاء في منازلهم طوال الفترة الخاصة بالحجر الصحي، وسيجري تخصيص عزل إجباري لهم داخل المستشفيات، لافتًا إلى توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر المخالطة وتدبير كافة متطلباتهم لمنعهم من الخروج من المنازل كما جرى صرف إعانات مالية ومادية لأسر الحالات المصابة.

أضاف الزملوط، أنه جرى انتهاء مدة العزل المنزلي لـ 7 مواطنين من المخالطين للمصابين ومتابعتهم من خلال فرق الطب الوقائي، مع وصول قافلة المساعدات التابعة لمؤسسة مصر الخير والتي تضم 10 آلاف كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على المستحقين.

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