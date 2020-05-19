الحلقة 25 لمسلسل النهاية.. زين يصاب بفقدان الذاكرة





ويظهر أحد أفراد أمن الواحة الداخلى ليكتشف ما يتعرض له زين ويقرر أن يحذره من شرب أو تناول اى شيئ حتى تعود له الذاكرة وحتى يستطيع أن يصل الى الحقيقة الكاملة وراء الواحة ومقتل أرسلان "أحمد مجدى".





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وقرر زين ان يتظاهر بأنه يشرب العصير الذى يحتوى على مادة تسبب فقدان الذاكرة ويحاول القائمون على الواحة أن يسيطرون على الموقف خاصة مع بدء العد التنازلى للواحة او نهاية العالم والواحة واهلها يظلون على قيد الحياة طبقا للوعود الخاصة بالمنتظر.





بينما يقابل مجيد "باسل أنزور" شيرا "سوسن بدر" ويكشف عن مخاوفة بسبب زين ويطلب منها ان يتم تاجيل موعد التنفيذ الا انها ترفض هذا الامر وتطالبه بالتحرك سريعا لانقاذ الموقف ويطلق العد التنازلى للواحة.

ويسترد زين جانب كبير من الذاكرة بعد توقفه عن شرب العصير الذى يحتوى على مادة تفقد الذاكرة ويتذكر زين ما تعرض له فى الفترة الماضية وحادث مقتل ارسلان والرسالة التى تركها له والتى تكشف حقيقة الواحة وقرب نهاية العالم.





يذكر ان مسلسل النهاية يقوم ببطولته يوسف الشريف وسهر الصايغ وعمرو عبد الجليل واحمد وفيق واياد نصار وتاليف عمرو سمير عاطف واخراج ياسر سامى.