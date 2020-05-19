كوريا الجنوبية تقرر فتح المدارس غدا بعد تعطيلها بسبب "كورونا"

قررت كوريا الجنوبية، فتح المدارس غدا /الأربعاء/ لاستقبال الصف النهائي من المرحلة الثانوية بعد سلسلة من التأجيلات، بسبب مخاوف متعلقة بتفشي فيروس (كورونا) المستجد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم /الثلاثاء/ أنه وفقا لمسؤولي التعليم، تُطبق خطة إعادة فتح المدارس لاستقبال طلاب السنة النهائية من المرحلة الثانوية يوم الأربعاء كما هي.

وكانت وزارة التعليم قد أجلت فتح المدارس خمس مرات، وتسببت حالات العدوى المتفرقة في مزيد من القلق وسط حملة تباعد اجتماعي استمرت عدة شهور.. وخططت حكومة (سول) لبدء فتح المدارس /الأربعاء/ الماضي، لكنها اضطرت للتأجيل مرة أخرى، بسبب تفشي عدوى جماعية بدأت في ملاهي ليلية بحي (إيتوان) الدولي في قلب العاصمة، واستمرت لمدة أسبوع تقريبا.

ويأتي قرار فتح المدارس رغم وجود مخاوف متعلقة بتفشي محتمل للفيروس إلا أن (سول) ترغب في العودة للحياة الطبيعية، حيث أنه من غير الواضح إلى متى سيستمر الوباء بالإضافة لوجود إجماع اجتماعي على أن المدارس لا يمكن أن تظل مغلقة للأبد.