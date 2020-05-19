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أخبار البلد

مصر تجلي العالقين بسبب كورونا في 3 دول عربية اليوم

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:51 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، 5 رحلات طيران استثنائية تسيرهم الشركة الوطنية مصر للطيران إلى ثلاثة دول عربية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بـ مطار القاهرة، إنه سوف تغادر 3 رحلات استثنائية إلى مدينة أبوظبي بدولة الإمارات، ورحلة إلى مدينة جدة بالمملكة السعودية، ورحلة أخرى إلى سلطنة عمان، لإعادة المصريين العالقين هناك، ومن المقرر أن تعود رحلات أبوظبي الثلاثة إلى مطار القاهرة الدولي، وتعود رحلتا جدة وعمان إلى مطار مرسى علم الدولي.

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ومن المقرر أن تجري سلطات مطاري القاهرة ومرسى علم الدوليين، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بـ فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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