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فن

مي عمر تكشف لمحات من الحلقة الأخيرة لمسلسل البرنس.. وزوجها محمد سامى يهددها

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:40 ص
مى عمر ومحمد سامى
مى عمر ومحمد سامى
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة مى عمر زوجة المخرج محمد سامى عن طبيعة الحلقات الأخيرة من مسلسل البرنس والذى يعرض حاليا على قناة dmc. 

وقالت مى عمر فى فيديو عبر الحساب الخاص لزوجها محمد سامى على انستجرام: إن المسلسل رائع ولكنه كئيب بعض الشيء وفى الحلقات المقبلة يزداد كآبة ويستمر محمد رمضان فى الانتقام من أشقائه". 

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وأضافت مى عمر قائلة : "العمل ليس به أى ملاحظات بالنسبة لى وهو جيد للغاية وحقق نجاحا كبيرا من الحلقة الأولى وأتمنى أن يحقق زوجى محمد سامى مزيدا من النجاح فى عمله. 

وقد دفع اعتراف مى عمر ببعض اللمحات عن الحلقات الأخيرة فى مسلسل البرنس زوجها المخرج محمد سامى إلى تهديدها بكشف أسرار الحلقات الأخيرة من مسلسل الفتوة والذى تشارك فيه هذا العام مع الفنان ياسر جلال وذلك فى حالة الحديث باستفاضه عن البرنس. 

يذكر أن مى عمر تشارك هذا العام فى مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال وهنادى مهنى واحمد خليل وأحمد صلاح حسنى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى. 

وقد قررت مى عمر الابتعاد هذا العام عن زوجها محمد سامى فنيا بعد مشاركتهما سويا فى عدد من الأعمال منها الأسطورة.     
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