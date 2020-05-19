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شاهد.. السقطي: أزمة كورونا علمتنا الكثير ونعمل على تدشين مجمع صناعى متكامل

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:49 م
علاء السقطى
علاء السقطى
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آيات أحمد
قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد يشمل كل أنواع الصناعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.

ولفت السقطي، إلى أن الجمعيات التى تهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون خاصة مستقلة عن الدولة، لافتًا إلى أن المنظمات غير الحكومية تكون محتكة بالشارع أكثر.

وأضاف علاء السقطى، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أنه يتم العمل على تدشين مجمع صناعى متكامل فى مدينة العاشر من رمضان، لكل المشاريع التى تتبناها جمعية اتحاد الصناعات وتشمل التسهيلات التى تمكن من النجاح.

وتابع أن النجاح فى المشروعات الصغيرة غير سهل، مشيرًا إلى أن المجمع الصناعي سيشمل أماكن ورش صيانة للماكينات وأماكن للإنتاج وغيرها.

ونوه إلى انتشار فيروس كورونا علمنا كلنا درسا على مستوى الصناعات حيث أن سوق أفريقيا حصل به ضربة لأنه كان يعتمد على الصين فى توفير كل احتياجاته مما أدى إلى نقص فى المنتجات والاحتياجات.

وأوضح أنه يجب تشجيع الشباب على تدشين المشروعات الصغيرة ودعم المشروعات الصغيرة من قبل الدولة، لافتًا إلى أن البنك الدولى وفر قروضا لصغار المستثمرين.
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