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أخبار البلد

العربية للتصنيع: مجمع صناعي لإنتاج الأملاح الكيميائية بالتعاون مع المكس للملاحات ودلتا للكيماويات

الجمعة 20/مارس/2020 - 11:46 ص
الهيئة العربية للتصنيع
الهيئة العربية للتصنيع
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كريم الخطيب
أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية الدور التنموي للهيئة ومُشاركتها في المشروعات القومية بالدولة, مشددا علي تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون البناء  بين مؤسسات الدولة وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية  بإعتباره الطريق الأمثل لتحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة المكس للملاحات وشركة دلتا ( MSA ) للكيماويات الوسيطة, وبحضور عماد الدين مصطفي رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية واللواء مهندس علاء محمود على الشريف رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المكس للملاحات ورئيس مجلس إدارة شركة دلتا(MSA) للكيماويات الوسيطة. 

في هذا الصدد, أوضح "التراس" أنه تم الإتفاق علي إنشاء مجمع صناعي وطني لإنتاج الأملاح الكيميائية الصناعية والدوائية والغذائية, ,مشيرا إلي تشكيل لجنة فنية وهندسية من جميع الأطراف للإسراع بالخطوات التنفيذية لإنشاء المجمع الصناعي .

وأكد "التراس" أهمية الإتفاق علي إستخدام أحدث الحلول العلمية لإنشاء صرحا صناعيا عملاقا لإنتاج الأملاح الكيماوية متعددة التخصصات وبخامات مصرية 100 % ,إستغلالا للإمكانيات المُتاحة وبدون أن نحمل ميزانية الدولة أي أعباء مادية, مشددا علي تلبية الإحتياجات المحلية كمرحلة أولي ثم فتح أسواق جديدة للتصدير للدول العربية والأفريقية .

من جانبه , أشاد "عماد الدين مصطفي"  بالقدرات التكنولوجية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع في هذا المجال والتي تمكنها من فصل العناصر الهامة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم والصوديوم، وغيرها من المحلول المر، مؤكدا أن هذه الصناعة تحتاج أولا  إلي إستثمارات كبيرة وثانيا تحتاج إلي من يملك التكنولوجيا وهو ما وجدناه بالفعل لدي الهيئة العربية للتصنيع التي سنشاركها في هذا المشروع التنموي العملاق. 

كما أشاد اللواء مهندس "علاء محمود على الشريف"  بمجهودات  العربية للتصنيع لتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية بما يهدف خطط الدولة لتطوير الصناعة الوطنية وفقا للنظم العلمية الحديثة. 

وأوضح  رئيس مجلس إدارة شركة دلتا للكيماويات الوسيطة , أن الهيئة العربية للتصنيع  تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية ضخمة تمكنها من لعب دور حيوي ومؤثر في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم إستيرادها من الخارج وهو الأمر الذي ينعكس إيجابيا علي دعم برامج تعميق التصنيع المحلي.
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