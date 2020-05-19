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حوادث

ضبط 11 طن أغذية فاسدة بالسلام.. و8 أطنان مستلزمات طبية بالسيدة زينب

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى التى أسفرت عن ضبط المدير المسئول عن مجزر دواجن كائن بدائرة قسم شرطة السلام لحيازته (3 أطنان  "دواجن – فيلية دواجن") غير صالحة للاستهلاك لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما تم ضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته كمية قدرها (8 أطنان "أرز ابيض – سكر حر – مسلى) مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مُدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وكذا ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية  كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (8 أطنان مستلزمات طبية "جوانتى طبى – كمامات – سرنجات) مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

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