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أخبار البلد

خدمة جديدة بالقوى العاملة .. جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشي السلامة والصحة المهنية

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 01:17 م
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سفعان
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هيثم سعد الدين
وجه وزير القوي العاملة محمد سفعان، بقيام الوزارة بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة باستحداث خدمة توعوية جديدة للتواصل مع مفتشي ومفتشات السلامة والصحة المهنية الميدانين بجميع أنحاء الجمهورية، فضلا عن طرق التواصل المعتادة من خلال الإشارات الهاتفية والكتابية والتواصل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، أن ذلك يأتي انطلاقًا من جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل آمنة لحماية سلامة وصحة العمال وأصحاب الأعمال وحفاظًا علي مقومات الإنتاج واستمرارية العمل حرصًا على الاقتصاد القومي.

ولفت إلي أن هذه الخدمة تهدف إلى دعم نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة لطرفي الإنتاج من قبل الوزارة في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ،  مؤكدا أن هذه المكالمات التوعوية  تتم بشكل يومي من قبل مفتش ومفتشة إدارة السلامة والصحة المهنية بديوان عام الوزارة واستشاري منظمة العمل الدولية المتخصصين في  هذا المجال مع عددًا من المفتشين والمفتشات الميدانيين، وتستمر لمدة تتراوح ما بين 50 إلي60 دقيقة.

وأوضح أنه يتم من خلال هذه الخدمة  تناول الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا ، وإجراءات السلامة والصحة المهنية لحماية العمال في ظل تلك الأزمة، فضلا عن حماية الأطفال (الحدث) في مواقع العمل من المخاطر في مكان العمل بشكل عام.

 كما تهدف خدمة المكالمات إلى توحيد المفاهيم بين مختلف مجموعات المفتشين والمفتشات الميدانيين بالمحافظات المختلفة وتبادل الخبرات فيما بينهم حول السلامة والصحة المهنية للعمال وأصحاب الأعمال في مكان العمل. 

يذكر ان هذا النشاط يتم على هامش الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل 2020 في إطار التعاون المشترك بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية بشأن المشروع الجاري تنفيذه "الإسراع بالقضاء علي عمل الأطفال في سلاسل التوريد بأفريقياACCEL AFRICA "، والممول من قبل الحكومة الهولندية.
خدمة جديدة بالقوى العاملة .. جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشي السلامة والصحة المهنية
خدمة جديدة بالقوى العاملة .. جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشي السلامة والصحة المهنية
خدمة جديدة بالقوى العاملة .. جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشي السلامة والصحة المهنية
خدمة جديدة بالقوى العاملة .. جلسات توعوية عبر الهاتف لمفتشي السلامة والصحة المهنية
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