الزراعة تستعد لاستقبال عيد الفطر.. إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة وتشديد الرقابة على الأسواق.. ومنافذ متحركة لتوفير السلع للمواطنين

وزارة الزراعة:
تشديد الرقابة على الأسواق لبيع الدواجن واللحوم والأسماك
إغلاق كافة الحدائق والمنتزهات العامة خلال عيد الفطر
منافذ متحركة لتوفير كافة المنتجات للمواطنين خلال العيد
إعلان حالة الطوارئ للحد من التعدى علي الأراضى الزراعية
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر بتقديم عدد من الخدمات للمواطنين خلال إجازاتهم ، وتسعى الوزارة جاهدة لضخ كميات كبيرة من المنتجات نظرا للإقبال الكبير على السلع والمنتجات خلال شهر رمضان والعيد.
وكشف الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، عن استعدادات الوزارة الكاملة لاستقبال عيد الفطر ، حيث تم الدفع بمنافذ متحركة تجوب المحافظات لتوفير جميع المنتجات التى يستهلكها المواطن فى العيد .
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وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات بأسعار تنخفض بنسبة 30 % عن الأسواق بالخارج.
وأشار متحدث وزارة الزراعة، إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة، وجه بتكثيف كل القطاعات الإنتاجية للوصول إلي الطاقة القصوى من إنتاج المنتجات لتوفير السلع للمستهلكين خاصة فى ظل أزمة كورونا، بالتعاون مع معهد البحوث الزراعية.
ونوه بأن قطاعات الإنتاج ومصنع التغذية المدرسية قامت بتوفير الكحك والبسكويت بأسعار مناسبة للمواطنين .
وقال إنه تم تشديد الرقابة علي الرقابة علي المنتجات المطروحة بالأسواق من خلال فحص العينات وتكثيف حملات التفتيش لزيادة الحفاظ علي صحة المواطنين من انتقال الأمراض والفيروسات .
وقال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة ، وأكد أنه سيتم استمرار إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة خلال فترة اجازة عيد الفطر المبارك، لافتا إلي أنه تم إغلاقها منذ 17 مارس المقبل.
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وأضاف " القرش" في تصريحات لـ " صدى البلد" أنه لن يتم فتح الحدائق أمام الجماهير إلا بتعليمات من مجلس الوزراء أو حين التأكد من انتهاء أزمة فيروس كورونا في مصر.
وعلي سياق آخر ، أعلنت وزارة الزراعة حالة الطوارئ القصوى، في عدد من القطاعات الخدمية التابعة لها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، فضلا عن تشديد عمليات الرقابة على الأسواق وطرح منتجات غذائية بأسعار مخفضة في منافذها، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من التعدي على الأراضي الزراعية.
ويستمر إغلاق كافة الحدائق والمنتزهات التابعة للوزارة، ويأتي ذلك فى إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.
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وطرحت وزارة الزراعة في منافذ البيع التابعة لها، ومن خلال معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، ومصانع المشروع الخدمي للتغذية المدرسية، بسكوت وكعك العيد بأسعار مخفضة، وذلك في إطار المساهمة في رفع العبء عن كاهل المواطنين، ذلك بجانب المنتجات والسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والألبان ومنتحاتهما التي يتم طرحها طوال العام من خلال ٣٥٠ منفذا ثابتا للوزارة.
وفي سياق متصل تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات،عمليات الرقابة والتفتيش على منافذ وأسواق بيع اللحوم والأسماك ومنتجاتهما خاصة مع تزايد الطلب والمعروض منها خلال العيد، لضمان سلامة تلك المنتجات حفاظًا على صحة المواطنين، مع تجهيز غرف الطوارئ بمديريات الطب البيطري على مدار 24 ساعة لتلقى أي شكاوى من المواطنين وإبلاغها لإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم للتحقق منها وحلها في حينه.
وكلف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لحماية الأراضي وشئون المديريات برفع حالة الطوارئ القصوى لمنع التعدي على الأراضي الزراعية والتصدي لها خلال الإجازة والتعامل معها بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي حالات تعدى وإزالتها في المهد بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والتنمية المحلية وذلك حفاظا على الرقعة الزراعية.
وزير الزراعة أكد أيضا أن مفتشي الحجر الزراعي المصري يعملون على مدار الساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعدم توقف حركة التصدير وفحص السلع الاستيراتيحية الواردة من الخارج مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
يقول أحمد مختار، مشرف عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بطرح كحك وبسكوت العيد في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة وقامت بطرحها للمواطنين بأسعار جيدة تخفيفا عليهم، وفقًا لتعليمات وزارة الزراعة.
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وأضاف "مختار"، خلال حوار خاص لـ"صدى البلد"، أن سعر كيلو الكحك يتراوح بين ٦٥ و٧٠ جنيها للكيلو في حين يكون سعر كيلو البسكوت ٦٥ جنيها والغريبة والبتيفور ٧٥ جنيها.
وأشار المشرف العام لوزارة الزراعة، إلى أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على شراء الكحك والبسكوت من منافذ وزارة الزراعة، وذلك لأنه يكون هناك إشراف كامل من المعاهد البحثية على مخبوزات وزارة الزراعة، ويتم إنتاجها بالسمن البلدي.
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وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.
وعلي نفس السياق ، يقول أحمد مختار مشرف عام منافذ وزارة الزراعة، إن اللحوم متواجدة أيضا وبأسعار تنافسية أقل من سعر السوق ب ٢٥% ومتوافرة بسعر ١٠٥ جنيهات للكيلو.
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وأضاف ل "صدى البلد "أنه سعر كيلو الرنجة يبلغ ٣٠ جنيهاةوكيلو الفيليه البلطي ٥٥ جنيها والفيليه قشر البياض يصل نحو ٧٥ جنيها والسي فود ٥٠ جنيها.
ونوه " مشرف منافذ وزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا كبيرا علي منتجات وزارة الزراعة من اللحوم والدواجن ، وذلك يرجع إلى ثقة المواطنين في الوزارة ، حيث يتم فحص العينات للتأكد من سلامتها .
فيما ، قال أحمد فتحى مدير تسويق منافذ وزارة الزراعة، إننا وفرنا كميات كبيرة من منتجات وزارة الزراعة كالخضراوات واللحوم والدواجن حتى يحصل المواطن على ما يريد من سلع للاستمتاع بإجازة العيد.
وأضاف "فتحى" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن أسعار كحك وبسكويت العيد بمنافذ وزارة الزراعة منخفضة عن الأسعار بالخارج، موضحا أنه تم ضخ كميات كبيرة منها نظرا لإقبال المواطنين.
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وأشار إلى أن كيلو الكعك السادة يتراوح من 70 لـ 75 جنيها، أما الكحك بالعجوة يصل إلى 90 جنيها، بينما البيتى فور يصل سعره إلى 75 جنيها، في حين يصل سعر كيلو البسكويت إلى 70 جنيها، مؤكدا أن الأسعار بالخارج تبدأ من 120 جنيها.