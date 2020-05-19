الزراعة تستعد لاستقبال عيد الفطر.. إغلاق الحدائق والمنتزهات العامة وتشديد الرقابة على الأسواق.. ومنافذ متحركة لتوفير السلع للمواطنين

وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات بأسعار تنخفض بنسبة 30 % عن الأسواق بالخارج.

وأضاف "القرش"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هناك ٤٠٠ منفذ على مستوى الجمهورية لتوفير المنتجات بأسعار تنخفض بنسبة 30 % عن الأسواق بالخارج.