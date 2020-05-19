استثناء خدمات التوصيل بالمطاعم من قرارات الحظر في العيد

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الثلاثاء، عدة قرارات بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.
وقال مصطفى مدبولي، في القرارات الجديدة، أن يستمر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات، ولكن تقتصر على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.
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وأكد مجلس الوزراء، استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات، وما يُماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تُقدم التسلية أو الترفيه.