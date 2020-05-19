استثناء خدمات التوصيل بالمطاعم من قرارات الحظر في العيد

بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المُتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تُقدم المأكولات والمشروبات، ولكن تقتصر على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال، والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

وقال مصطفى مدبولي ، في القرارات الجديدة، أن يستمر العمل