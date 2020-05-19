أزمة تهدد مشاركة أندية البريميرليج في دوري أبطال أوروبا

كشفت تقارير الصحف البريطانية عن أزمة جديدة تواجه أندية الدوري الإنجليزي مع اقتراب عودة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب إجراءات الحكومة للحجر الصحي على اللاعبين القادمين من الخارج.

وفي تقرير لصحيفة "ذا صن" فإن بريطانيا فرضت قيود صارمة علي جميع العائدين من الخارج دون وجود استثناءات علي الرياضيين وسييتم عزلهم لمدة 14 يومًا.

وفي تقرير لصحيفة "ذا صن" فإن بريطانيا فرضت قيود صارمة علي جميع العائدين من الخارج دون وجود استثناءات علي الرياضيين وسييتم عزلهم لمدة 14 يومًا.

وكان فريق مانشستر سيتي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الاسباني ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دورى ابطال اوروبا ويلعب تشيلسي امام بايرن موينخ الألماني.

وكان فريق مانشستر سيتي يستعد لمواجهة فريق ريال مدريد الاسباني ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دورى ابطال اوروبا ويلعب تشيلسي امام بايرن موينخ الألماني.

ويبدو أن القرارات الصعبة التى فرضتها الحكومة البريطانية ستجعل الفريقات نسحبان صوصا بعد محاولات رابطة الدوري الإنجليزي للوصول إلى حل بشأن الفريقين بعد قرار الاتحاد الاوروبي لكرة القدم بعودة المسابقات القارية في اغسطس المقبل.



