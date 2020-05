View this post on Instagram

‏قدر نعم الله عليك ..واستمتع مع من تحب ..وابتعد عما يؤذيك فحياتك أقصر من أن تضيعها بالصراعات وتوافه الأمور. عش حياتك ..وركز على مايسعدك فلديك الكثير💪❤