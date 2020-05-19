أهالي البدرشين يستغيثون من انقطاع المياه نهائيا

قدم المواطن سامي شورى، المقيم فى البدرشين استغاثة لشركة مياة الشرب والصرف بسبب انقطاع المياه.
وقال سامي فى شكواه: "نحن سكان البدرشين وبالتحديد فى قرية العزيزية، نستغيث من انقطاع المياه نهائيا، ونحن فى شهر رمضان نحتاج إلى المياه وخصوصا فى هذا الطقس الحار .
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وناشد شركة مياة الشرب والمسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بأهالى المنطقة.
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