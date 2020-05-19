أهالي البدرشين يستغيثون من انقطاع المياه نهائيا

وقال سامي فى شكواه: "نحن سكان البدرشين وبالتحديد فى قرية العزيزية، نستغيث من انقطاع الميا ه نهائيا، ونحن فى شهر رمضان نحتاج إلى المياه وخصوصا فى هذا الطقس الحار .





اقرأ أيضا :





وناشد شركة مياة الشرب والمسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بأهالى المنطقة.



