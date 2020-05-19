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بين الناس

أهالي البدرشين يستغيثون من انقطاع المياه نهائيا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:50 م
شركة مياة الشرب والصرف
شركة مياة الشرب والصرف الصحى
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مريم عزت
قدم المواطن سامي شورى، المقيم فى البدرشين استغاثة لشركة مياة الشرب والصرف بسبب انقطاع المياه.

وقال سامي فى شكواه: "نحن سكان البدرشين وبالتحديد فى قرية العزيزية، نستغيث من انقطاع المياه نهائيا، ونحن فى شهر رمضان نحتاج إلى  المياه وخصوصا فى هذا الطقس الحار .

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وناشد شركة مياة الشرب والمسئولين بسرعة حل المشكلة رأفة بأهالى المنطقة.

ويقوم موقع "صدى البلد" الإخباري، بتلقي شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسؤولين في أسرع وقت ممكن من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس 01006735360
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