4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. 21 قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء بشأن كورونا بعد العيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.
أهم القرارات:
- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.
- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.
- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.
- يقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.
- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.
- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.
- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.
استثناءات من تطبيق الحظر والغلق :
- المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.
- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.
- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.
- المستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.
- يُستثنى خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.
إقرأ أيضا: حدد الاستثناءات والعقوبة..رئيس الوزراء يُصدر قرارًا بشأن تنظيم الإجراءات الاحترازية خلال إجازة عيد الفطر المبارك
- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي.
- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.
- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل:خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل والجوازات.
- لا يسري التعليق على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد و بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والشهر العقاري.
- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.
- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال.
- إلزم العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.
- يُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.