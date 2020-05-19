4 آلاف جنيه غرامة للمخالفين.. 21 قرارا جديدا لـ رئيس الوزراء بشأن كورونا بعد العيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، قرارًا يتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة " كورونا"، خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك اعتبارًا من 30 مايو ولمدة خمسة عشر يومًا.





أهم القرارات:

- فرض حظر التجول في بعض مناطق سيناء.

- حظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية على جميع الطرق بدءًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية.

- استمرار إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ.

- يقتصر العمل بجميع المطاعم على تقديم خدمة (التيك أواي) خارج ساعات حظر الانتقال وخدمات توصيل الطلبات للمنازل.

- غلق جميع المحال التجارية والحرفية بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات والمراكز التجارية "من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

- يُستثنى من تطبيق الحظر المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع بكافة أنواعها و مستلزمات الإنتاج، ومركبات الطوارئ.

- يستثني مركبات نقل أموال ماكينات الصراف الآلي ومركبات نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك.









استثناءات من تطبيق الحظر والغلق :

- المخابز ومحال البقالة والبدّالين التموينيين ومحال الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت المتواجدة خارج المراكز التجارية.

- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال والتحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.

- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها والموانئ والمستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية.

- المستودعات والمخازن الجمركية وماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.

- يُستثنى خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء وخدمات طوارئ شركات الغاز وخدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.









- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات ومراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات وتطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها وبطاقات الصراف الآلي والتخليص الجمركي.

- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا درءًا لأي تزاحم بين المواطنين.

- استمرار تعليق تقديم جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات للمواطنين مثل:خدمات السجل المدني، وتصاريح العمل والجوازات.

- لا يسري التعليق على الخدمات التي تقدمها مكاتب الصحة ومكاتب العمل ومكاتب البريد و بعض الخدمات التي تقدمها أقسام المرور والشهر العقاري.

- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية بكافة أنحاء الجمهورية.

- استمرار تعليق تواجد الطلاب بمقار المدارس والمعاهد والجامعات وحضانات الأطفال.

- إلزم العاملين والمترددين على الأسواق أو المحلات أو المنشآت الحكومية أو المنشآت الخاصة أو البنوك أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة بارتداء الكمامات الواقية.

- يُعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه.



