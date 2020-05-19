حملات تموينية وتوافر المستلزمات الطبية.. محافظ بني سويف يكشف تفاصيل استعدادات استقبال عيد الفطر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات الحيوية ، تزامنا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك،خاصة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد.





مشيرا إلى أن المحافظة تعمل من خلال منظومة عمل لإدارة مثل تلك الملفات ، حيث تعتمد على ضمان تحقيق الاستعداد الدائم في مختلف القطاعات وليس الموسمى أو الاستثنائي، من خلال توفير البدائل والحلول والاستعداد للتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة في مختلف الملفات .





وأشار محافظ بني سويف على أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر ، وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية ، والوحدات المحلية السبع ،لرصد أية قصور في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير البدائل والحلول،وتلافي السلبيات،بهدف التيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الحياتية بالشكل المطلوب .





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وفيما يتعلق باستعدادات القطاعات الحيوية ،حيث تم تكليف الصحة برفع حالة الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات الحكومية ، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والعلاجية بشكل مناسب،وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض، بحيث تنتظم الخدمة الصحية بكل المراكز والمدن والقرى بشكل جيد،لاسيما وأن المنظمة الصحية تواصل الليل بالنهار .





وذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .





وأمر محافظ بني سويف بتكثيف الحملات التمونية الصحية المشتركة بين مديريات الشئون الصحية والطب البيطري والتموين ومباحث التموين وشرطة المرافق والأحياء للرقابة والتفتيش على المحلات خاصة التي تبيع اللحوم أو السلع التي يزداد عليها الطلب في تلك المناسبة ، للتأكد من صلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق ومراجعة كافة البيانات المدونة على السلع ، ومنع كافة صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية .





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وكلف المحافظ بتشكيل لجان تضم كافة الجهات المعنية للمرور اليومي بمختلف القرى والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات رئيس مجلس الوزراء، بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس"كورونا"المستجد، وغلق المحال التجارية، والمولات، والمطاعم، ووقف حركة النقل العام طوال إجازة العيد .





وبالنسبة لاستعداد قطاع التموين فقد وجه المحافظ،مدير مديرية التموين ،بالرقابة على مستودعات أنابيب البوتاجاز للتأكد من توافرها،مؤكدًا استعداد المحافظة للدفع بكميات احتياطية لأي منطقة يحدث بها شكوى أو قصور، مع وجود رقابة على المخابز، للتأكد من إنتاج خبز مطابق للأوزان والمواصفات وزيادة الكميات بالمنافذ المتوافرة .





حيث أفاد وصفي عبد الله وكيل الوزارة ، أن مواعيد عمل المخابز ستعود لما قبل شهر رمضان لتصبح من 5 صباحا حتى 5 مساءً ، مشيرا إلى أنه تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% للمستفيدين تموينيا عن شهر مايو ، وتم صرف 3 حصص للمخابز كرصيد استراتيجي وكذا 3 حصص قمح للمطاحن التموينية.





مؤكدا على أنه تم تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة وغرفة عمليات رئيسية بالمديرية لمتابعة الحالة التموينية خلال أيام العيد،ومؤكدا أنه تم التأكيد والاطمئنان على توافر المواد البترولية بالمحطات والمستودعات ، وتوافر الاسطوانات البوتاوجاز ، مشيرا إلى عودة استلام الأقماح ثالث أيام العيد .





وفيما يتعلق باستعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحى، تم رفع درجة الاستعداد داخل غرفة عمليات الخط الساخن على مدار الـ24 ساعة مع تكثيف العمالة داخل الخط خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الفطر المبارك .





وتم التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، وصفحة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، وغرفة عمليات الخط الساخن 125، والمتابعة المستمرة لغرفة عمليات الخط الساخن بالإدارات التابعة، والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد، ومتابعة الصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه، ومتابعة الصرف الصحى لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات والتأكد من جاهزيتها للعمل فى حال إنقطاع التيار الكهربائى .





وفي مرفق الإسعاف تم إعداد خطة محكمة،وتجهيز عدد كاف من سيارات إسعاف مزودة بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات، موزعة بكافة مدن ومراكز المحافظة،خاصة في ظل خطة الدولة في مجابهة فيروس كورونا،كما تشمل الخطة تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد، ومنع الإجازات والأذونات، ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي .



