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فن

كريم فهمي: واجهنا صعوبات فى تصوير "ونحب تاني ليه" بسبب كورونا

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:30 م
كريم فهمي
كريم فهمي
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محمد نحلة

كشف الفنان كريم فهمي عن أجواء تصوير مسلسل ونحب تاني ليه في ظل إنتشار فيروس كورونا والصعوبات التى واجهتم.


وقال فى تصريحات لـ"صدى البلد":"لم يواجهنا صعوبات في المسلسل سوى كورونا، لاننا كنا نصور في قلق، وأخذنا كل الإجراءات الاحترازية، سواء المسافة الامنة او التعقيم، ومرت على خير.


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"ونحب تاني ليه" تدور احداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأه وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.


يذكر أن المسلسل يضم ألمع نجوم الفن من ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر،أمينة مغربي، ممدوح الشناوي، تارا عماد، عماد رشاد، كارولين , صبا الرافعي، علا رشدي، إسلام جمال، مصطفى حشيش، سليمان عيد، محسن صبري، بدرية طلبة، ليلى عز العرب، سمر مرسي، أمنية العربي، أحمد جمال سعيد، أحمد سعيد عبدالغني، أيمن مرجان، إيمان السيد، إيهاب فهمي

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