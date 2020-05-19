ربيع ياسين: الجوهري وديتريتش أصحاب الفضل علي

كشف ربيع ياسين نجم الاهلي السابق عن المدربين اصحاب الفضل في تطوير اداءه كلاعب ظهير ايسر ومساهمته بشكل كبير في تسجيل الاهداف وصناعتها لزملائه .
وأضاف ياسين في تصريحات إذاعيه : يعود الفضل في تطوير اداء لـ ديتريتش فايتسا المدير الفني للنادي الأهلي الذي ساهم بشكل كبير في تألقي وزيادة سرعتي ودقة في التمرير والزيادة الهجومية .
وأكمل : اثناء فترة تولى محمود الجوهري الاهلي ساعدني بشكل اكبر في تطوير الاداء وتقديم مستوي اعلى عن السابق وبعدها انضممت لمنتخب مصر .
حقق ربيع ياسين 7 بطولات دورى محلي و5 كأس مصر و5 دورى ابطال افريقيا وشارك مع المنتخب الوطني في 118 مباراة منهم كأس الامم الافريقية وكأس العالم واولمبياد 84 .
جدير بالذكر ان ربيع ياسين تولى تدريب عدد كبير من الاندية بعد اعتزاله مثل طنطا وسموحة والانتاج الحربي ومنتخب مصر تحت ست 20 عاما حاليًا مدير فني لمنتخب الشباب مواليد 2001.