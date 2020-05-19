ربيع ياسين: الجوهري وديتريتش أصحاب الفضل علي

كشف ربيع ياسين نجم الاهلي السابق عن المدربين اصحاب الفضل في تطوير اداءه كلاعب ظهير ايسر ومساهمته بشكل كبير في تسجيل الاهداف وصناعتها لزملائه .





وأضاف ياسين في تصريحات إذاعيه : يعود الفضل في تطوير اداء لـ ديتريتش فايتسا المدير الفني للنادي الأهلي الذي ساهم بشكل كبير في تألقي وزيادة سرعتي ودقة في التمرير والزيادة الهجومية .





وأكمل : اثناء فترة تولى محمود الجوهري الاهلي ساعدني بشكل اكبر في تطوير الاداء وتقديم مستوي اعلى عن السابق وبعدها انضممت لمنتخب مصر .





حقق ربيع ياسين 7 بطولات دورى محلي و5 كأس مصر و5 دورى ابطال افريقيا وشارك مع المنتخب الوطني في 118 مباراة منهم كأس الامم الافريقية وكأس العالم واولمبياد 84 .



