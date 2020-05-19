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تعليم

صيدلة حلوان تقدم نصائح رمضانية للصائمين مرضى الضغط المنخفض

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:21 م
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
قدمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان مجموعة من النصائح الهامة للتعامل مع انخفاض ضغط الدم في رمضان خلال ساعات الصيام، في إطار سلسلة النصائح التي تقدمها الكلية خلال شهر رمضان الكريم بهدف زيادة الوعي الصحي للصائمين، وتقدم نصيحة اليوم الدكتورة رانيا حلمي. 

وأكدت أن الصوم يساعد على التخلص من السموم المتراكمة بالجسم ويعيد التوازن لوظائفه الحيوية. 

وعن أعراض انخفاض ضغط الدم المحتملة خلال ساعات الصوم قالت :

دوار "دوخه"، رؤية ضبابية، جفاف الحلق، تنفس سريع، برودة في الجسم، تعب عام، غثيان، لذلك يجب الاطمئنان بقياس ضغط الدم.
  
وقالت انه للسيطرة على هذه الأعراض يجب اتباع الخطوات التالية :

1- الاستلقاء قليلًا والتنفس ببطء مع رفع الأرجل عاليًا ثم الجلوس لفترة وبعدها الوقوف ببطء. 
2- الجلوس في وضع القرفصاء مع وضع الرأس بين الركبتين. 
3- اتخاذ وضع السجود لفترة ثم الارتفاع منه ببطء. 

وعن العادات الصحية التي تحافظ على مستوى ضغط الدم فى مستواه الطبيعى قالت إنه يجب :

1- الحصول على قسط كاف من النوم يوميًا. 
2- توازن وجبتي الإفطار والسحور مع تأخير السحور مع الاهتمام بتناول الخضراوات غير المطبوخة والحبوب الكاملة لاحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة. 
3- شرب سوائل كافية في ساعات الإفطار " ماء وعصائر طبيعية". 
4-الإبتعاد عن الضغوط النفسية والتوتر. 
5- الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس الشديدة.

صيدلة حلوان تقدم نصائح رمضانية للصائمين مرضى الضغط المنخفض
صيدلة حلوان تقدم نصائح رمضانية للصائمين مرضى الضغط المنخفض
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