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تعليم

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 05:26 م
جانب من الجولة
جانب من الجولة
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إبراهيم الهوارى
تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية والدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها المدينة الجامعية بمشتهر المخصصة للعزل الصحي للمصريين العائدين من الخارج لمدة 14 يوما قبل عودتهم لمنازلهم.
جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور جمال سوسة المشرف العام على المدن الجامعية والدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

واطمئن محافظ القليوبية ورئيس الجامعة على التجهيزات النهائية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج قبل وصولهم من دولة الامارات العربية حيث تفقدا غرف الاقامة للتأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للاعاشة واستقبال العائدين.
وأكد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم التنسيق مع جامعة بنها على تجهيز مقار للعزل الصحي للمصريين العالقين بالخارج تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في هذا الشأن. 
واضاف محافظ القليوبية انه يتم التنسيق بصفة مستمرة بين مختلف الأجهزة التنفيذية والمديريات المعنية بالمحافظة والجامعة لمجابهة فيروس كورونا وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة بما يسهم في التعامل بشكل فورى مع أي مستجدات تتعلق بهذه الأزمة ويضمن سلامة وصحة المواطنين.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن المحافظة مستعدة لتقديم كل الدعم لجامعة بنها ومراكزها البحثية من أجل تقديم رسالتها العلمية والمجتمعية لخدمة أبناء وأهالي المحافظة.
من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها حرص إدارة الجامعة على المساهمة في دعم خطة الدولة وتسخير كافة إمكانياتها العلمية والبشرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.
وقال السعيد أنه تم تجهيز المدينة الجامعية بمشتهر وتوفير الإمكانيات اللازمة للإقامة المناسبة لأهالينا وذوينا من المصريين العائدين من الخارج وذلك استعدادًا لاستقبالهم غدا الاربعاء.
واشار رئيس الجامعة الى انه فور بدء أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد حرصت إدارة المستشفى الجامعى وجميع الأطقم الطبية وهيئة التمريض والعاملين، على التواجد المستمر وخدمة المرضى والمترددين على المستشفى وتنفيذ خطة الدولة الشاملة والإجراءات الإحترازية التي تتخدها جامعة بنها ومستشفياتها لمواجهة الفيروس.
واكد الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتجهيز المدن الجامعية لاستقبال العائدين من الخارج.
واشار المغربى الى ان الجامعة حرصت علي توفير سبل الإعاشة الكريمة والرعاية الطبية المتميزة للمصريين العائدين حيث تم الانتهاء من تجهيز وفرش كافة الغرف وتزويدها بالمراوح ومبردات المياه وشاشات التليفزيون والاجهزة المنزلية اللازمة للاعاشة.
وأكد الدكتور جمال سوسة المشرف على المدن الجامعية انه جارى استقبال 255 مواطنا من المصريين العائدين من الخارج بالمدن الجامعية مضيفا انه تم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمدن الجامعية ومتابعة عمليات التعقيم المستمرة وتوفير وسائل الحماية من كمامات وقفازات حفاظا على سلامة الجميع داخل المدن الجامعية.
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان المدن الجامعية قبل استقبال المصريين من الخارج
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