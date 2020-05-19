بدء أعمال ترميم وصيانة شوارع مدينة الغردقة

شدد اللواء عمرو حنفي محافظ البحرالاحمر على سرعة إنجاز جميع أعمال الترميمات وإعادة الشئ لأصله بمختلف الشوارع الداخلية والفرعية والرئيسية بمدينه الغردقة للتيسير على المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم والقضاء على ظاهرة الحفر والتكسير ببعض الشوارع وما تسببه من تشويه للمنظر الجمالي والحضارى.





اقرأ أيضا :

مفروشة بالرمال وسقفها السماء ومواقيت الصلاة بالنجوم ... مساجد الصحراء بـ"حلايب وشلاتين"

كلف اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة إلى تكليف قسم المشروعات ومدير المتابعة الميدانية بالمرور وخصر جميع الحفر والتكسيرات ورد الشئ لأصله والبدء فورًا في وضع طبقة أسفلتية بالمناطق المنتهى بها أعمال مد البنية التحتية مثل المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والاتصالات مع تحديد الأولويات والتوقيتات لإنهاء الأعمال وفقًا للجداول الزمنية المحددة لافتًا إن هذه الأعمال تأتي بالتوازي مع تنفيذ خطة الرصف الأساسية بالمحافظة لتحسين حالة الطرق ورفع كفائتها.





من جانبه أوضح رئيس مدينة الغردقة إنه يجري حاليا صيانة عدد من الشوارع والميادين بنطاق المدينة لرفع كفاءتها ورد الشئ لأصله بشأن الحُفر والتكسير الناتج عن أعمال توصيل المرافق والبنية الأساسية مضيفًا انه جاري تكثيف حجم العمل للإسراع في إنهاء جميع أعمال في التوقيتات المحددة لتخفيف الأعباء المرورية عن كاهل المواطنين وتخفيف الزحام.