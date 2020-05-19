وفاة سيدنا موسى .. على جمعة يوضح أسرار قبض ملك الموت روحه

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن سيدنا موسى - عليه السلام- سار في دائرة التيه 40 سنة، ومات فيها جميع من معه إلا اثنين أو ثلاثة إلى أن مات هارون، وجاء بعده جيلين، ومن ثم انتهت الـ 40 سنة تيه.
وأضاف «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الثلاثاء، أن الله - عز وجل- أرسل ملك الموت إلى سيدنا موسى - عليه السلام- قبل أن يقبض روحه بمدة ليعلمه ذلك، وفي ذات مرة فتح موسى - عليه السلام- الباب فوجد ملك الموت في صورة بشر، وهو يقول له: " اجب داعيا الله".
وتابع عضو هيئة كبار العلماء: فظن موسى أنه بشر يريد قتله، فخبطه في العين؛ فرجع ملك الموت إلى الله وقال له : " ارسلتني إلى من فقع عيني"، فرد الله عليه عينه وانتهى الأمر، ثم رجع إليه بثور وقال له: " يا موسى ضع يدك على هذا الثور وبعدد شعره تعيش" فسأله: " ثم ماذا؟، قال : "الموت"، فقال " فافعل هذا الآن".
واستشهد الدكتور على جمعة بما جاء في صحيح البخاري قال: حدثنا يحيى بن موسى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبى هريرة - رضى الله عنه- قال: أرسل ملك الموت إلى موسى -عليه السلام-، فلما جاءه صكه، فرجع إلى ربه -عز وجل-، فقال: "أرسلتنى إلى عبد لا يريد الموت"، قال: "ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطت يده بكل شعرة سنة"، قال: "يا رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت، قال: فالآن.
وواصل عضو هيئة كبار العلماء: فقبض روحه وهو في اريحه في فلسطين، وهي تبعد عن القدس ب 17 كيلو، ومعه يوشع بن نون- عليه السلام - وبني إسرائيل، لافتًا: أن هذا الحديث يبين أن الأنبياء أفضل من الملائكة وأعلى درجة منهم، فلم يكن هناك أكثر جدية في الطاعة وأعبد إلى الله من موسى- عليه السلام-، ومن هنا نأخد أنه إذا عبد البشر ربهم كما ينبغي لجعل الله لهم الملائكة خداما في الجنة.
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وأشار الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، في بداية الحلقة إلى أن عباس العقاد - رحمه الله- ألف كتاب في عبقرية سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- كتابًا، وألف آخر عن السيد المسيح- عليه السلام-، لافتًا: عرض عليه بعض اليهود بعد أن قرأوا الكتابين أن يؤلف كتاب ثالث عن موسى- عليه السلام- فرض وقتها؛ لاشتداد النزاع بين العرب والصهاينة.
وبين «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الثلاثاء، أن عباس العقاد كان لما يؤلف كتابًا يهتم بشيء مهم و محور رئيسي لمعرفة الشخصيات وهو ما يسمى بـ « مفتاح الشخصية»، ومن هنا يمكن أن نقول أن مفتاح سيدنا موسى - عليه السلام- هو الجدية، لافتًا: سيدنا هارون - عليه السلام- كان لينا.
وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن عناصر الجدية لدى سيدنا موسى - عليه السلام- كانت تتمثل في عدد من الصفات، أبرزها: العلم، فسيدنا موسى تعلم العلم التلقيني من الوحي والهجرة وكان محبًا للعلم ويشتاق إليه، وهذا ما يتضح من قصته مع الخصر - عليه السلام-، وكان من صفته الصبر والإتقان، كما كان لديه ديمومة على العمل النافع الصالح، وكان يحب الحق دائمًا، وهذا ما اوقعه في مشكلة قتل المصري، ولكنه كان رقيق القلب أيضًا واخذ هذه الصفة من أميه يوكابدا واسيا امرأة فرعون.
وتابع المفتي السابق أن موسى - عليه السلام- كان يحب العمل في روح الفريق فطلب من هارون - عليه السلام ألا يفرق بين بني إسرائيل، كما اختار من قومه 70 رجلا ليقدموا الاعتذار لله فيما يخص قضية العجل، وكما أيضًا شديد الحياء ، وكان صادقًا ووفيًا وغير ذلك من الصفات التي تميز بها أنبياء الله بشكل عام.
وذكر الدكتور على جمعة أن جدية موسى- عليه السلام- والتزامه كانت معه في ثائر حياته، تجلي ذلك في شبابه مع ابنت شعيب، لما جاءت معه تقدمه أمامه، فقال لها: " كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحدفي لي بحصاة؛ أعلم بها كيف الطريق"، وبلغ موسى - عليه السلام- في الحياة أعلاه، فكان لا يستحم مع بني إسرائيل حتي لا تنكشف عورته، فشك بني إسرائيل في ذلك وقالوا: " لابد أن فيه عيبا"، حتي برأته الله مما قالوا.