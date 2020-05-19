وفاة سيدنا موسى .. على جمعة يوضح أسرار قبض ملك الموت روحه

وأشار الدكتور على جمعة ، مفتي الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، في بداية الحلقة إلى أن عباس العقاد - رحمه الله- ألف كتاب في عبقرية سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم- كتابًا، وألف آخر عن السيد المسيح- عليه السلام-، لافتًا: عرض عليه بعض اليهود بعد أن قرأوا الكتابين أن يؤلف كتاب ثالث عن موسى- عليه السلام- فرض وقتها؛ لاشتداد النزاع بين العرب والصهاينة.





وبين «جمعة» خلال حواره ببرنامج « مصر أرض الأنبياء» مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع على عدد من الفضائيات، اليوم الثلاثاء، أن عباس العقاد كان لما يؤلف كتابًا يهتم بشيء مهم و محور رئيسي لمعرفة الشخصيات وهو ما يسمى بـ « مفتاح الشخصية»، ومن هنا يمكن أن نقول أن مفتاح سيدنا موسى - عليه السلام- هو الجدية، لافتًا: سيدنا هارون - عليه السلام- كان لينا.





وأفاد عضو هيئة كبار العلماء أن عناصر الجدية لدى سيدنا موسى - عليه السلام- كانت تتمثل في عدد من الصفات، أبرزها: العلم، فسيدنا موسى تعلم العلم التلقيني من الوحي والهجرة وكان محبًا للعلم ويشتاق إليه، وهذا ما يتضح من قصته مع الخصر - عليه السلام-، وكان من صفته الصبر والإتقان، كما كان لديه ديمومة على العمل النافع الصالح، وكان يحب الحق دائمًا، وهذا ما اوقعه في مشكلة قتل المصري، ولكنه كان رقيق القلب أيضًا واخذ هذه الصفة من أميه يوكابدا واسيا امرأة فرعون.





وتابع المفتي السابق أن موسى - عليه السلام- كان يحب العمل في روح الفريق فطلب من هارون - عليه السلام ألا يفرق بين بني إسرائيل، كما اختار من قومه 70 رجلا ليقدموا الاعتذار لله فيما يخص قضية العجل، وكما أيضًا شديد الحياء ، وكان صادقًا ووفيًا وغير ذلك من الصفات التي تميز بها أنبياء الله بشكل عام.





وذكر الدكتور على جمعة أن جدية موسى- عليه السلام- والتزامه كانت معه في ثائر حياته، تجلي ذلك في شبابه مع ابنت شعيب، لما جاءت معه تقدمه أمامه، فقال لها: " كوني من ورائي فإذا اختلف الطريق فاحدفي لي بحصاة؛ أعلم بها كيف الطريق"، وبلغ موسى - عليه السلام- في الحياة أعلاه، فكان لا يستحم مع بني إسرائيل حتي لا تنكشف عورته، فشك بني إسرائيل في ذلك وقالوا: " لابد أن فيه عيبا"، حتي برأته الله مما قالوا.