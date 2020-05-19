AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تعافي ما يقرب من 50 % من مصابي فيروس كورونا في مستشفى العلمين

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:53 م
مستشفي العلمين
مستشفي العلمين
Advertisements
ايمن محمود
أعلن الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى الحجر الصحي  بالعلمين أن العاملين بالمستشفى يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمات طبية مميزة لمصابي  فيروس كورونا

وأضاف أن نسبة شفاء حالات كورونا المترددة على المستشفى  حتى الآن حوالي 50% من المرضى منذ بداية عمل المستشفي في 20 أبريل الماضي. 

وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا  بعد تلقيها العلاج اللازم  بلغ 74 حالة منهم 50 نقلوا إلى المدينة الشبابية بالإسكندرية بعد تحول حالتهم من إيجابية لسلبية و24 حالة تعافوا نهائيا.


وقال إن إجمالي  الاطقم الطبية بالمستشفي  بلغ 92  منهم 33 طبيبا و45 تمريض و14 إداريين  وهم يعملون سويا  من أجل هدف واحد علاج المرضي من فيروس كورونا  دعما لوطنهم.

وأشار الى ان طاقة مستشفي العلمين تبلغ 72 سريرا و28 عناية مركزة و54 داخلي .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاقتراب تعافيهم من كورونا .. نقل 5 مصابين من العجمي إلى حجر المدينة الشبابية بأبوقير

تعافي 148 حالة من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى أبو قير

تحويل 14 حالة كورونا سلبية من مستشفى العزل بالعلمين لنزل الشباب..صور

تعافي 164 شخصا من كورونا وخروجهم من مستشفى العزل بالإسكندرية

تعافي 250 شخصا بـ كورونا وخروجهم من مستشفى عزل أبو قير في الإسكندرية

لا وقت للراحة.. عيدنا يوم شفاء كل المرضى.. تعرف على رسالة فريق قها للعزل الصحي

ترشيحاتنا

أقوى 5 محركات في العالم

الركعة بـ 30 ألف ركعة.. نصائح دار الإفتاء لاغتنام ليلة القدر وتحصيل ثوابها

لا تلمسوا العين أو الفم.. الصحة تصدر 5 نصائح لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

شاهد.. سد إليسو المثير للجدل كارثة جديدة لأردوغان تهدد دولتين عربيتين

الأزمة بين بشار الأسد وابن خاله رامي مخلوف تتصاعد.. مصادرة أموال رجل الأعمال السوري

بنته كانت معايا في الفصل.. أحمد الفيشاوي ينعى الشيخ صالح كامل بكلمات مؤثرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك

بعد تصدرها تريند جوجل .. 10 صور تكشف أناقة فساتين يسرا.. شاهد