تعافي ما يقرب من 50 % من مصابي فيروس كورونا في مستشفى العلمين

أعلن الدكتور محمد ظريف مدير مستشفى الحجر الصحي بالعلمين أن العاملين بالمستشفى يبذلون قصارى جهدهم لتقديم خدمات طبية مميزة لمصابي فيروس كورونا





وأضاف أن نسبة شفاء حالات كورونا المترددة على المستشفى حتى الآن حوالي 50% من المرضى منذ بداية عمل المستشفي في 20 أبريل الماضي.





وأشار إلى أن إجمالي الحالات التي تعافت من فيروس كورونا بعد تلقيها العلاج اللازم بلغ 74 حالة منهم 50 نقلوا إلى المدينة الشبابية بالإسكندرية بعد تحول حالتهم من إيجابية لسلبية و24 حالة تعافوا نهائيا.









وقال إن إجمالي الاطقم الطبية بالمستشفي بلغ 92 منهم 33 طبيبا و45 تمريض و14 إداريين وهم يعملون سويا من أجل هدف واحد علاج المرضي من فيروس كورونا دعما لوطنهم.





وأشار الى ان طاقة مستشفي العلمين تبلغ 72 سريرا و28 عناية مركزة و54 داخلي .