بعد أزمة عصابات الشفتة .. اتفاق سوداني إثيوبي على أمن الحدود

قالت وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، إن إثيوبيا والسودان عقدتا اجتماع اللجنة السياسية رفيع المستوى بشأن قضايا الحدود في أديس أبابا.









وأشارت إلى أن الاجتماع عكس العلاقات طويلة الأمد بين البلدين على أساس حسن الجوار والتفاهم المتبادل.









واتفق الجانبان على مواصلة المناقشة وتهيئة بيئة مواتية لحل القضايا الحدودية ضمن الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة.





وكانت قوات الجيش السوداني قد تعرضت لأكثر من مرة لهجوم من جانب عصابات الشفتة الإثيوبية التي تستولى على أراضي ومحاصيل السودانيين في منطقة الفشقة السودانية الحدودية.





ونظرا للوضع الحدودي بين البلدين، وافق الاجتماع على تعزيز التعاون ومكافحة أي أنشطة غير قانونية وضمان أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية وتعزيز العلاقات بين الشعبين".







