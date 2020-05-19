AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بعد أزمة عصابات الشفتة .. اتفاق سوداني إثيوبي على أمن الحدود

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 07:31 م
صدى البلد
Advertisements
عرفة البنداري
قالت وكالة الانباء الإثيوبية الرسمية "إينا"، إن إثيوبيا والسودان عقدتا اجتماع اللجنة السياسية رفيع المستوى بشأن قضايا الحدود في أديس أبابا.


وأشارت إلى أن الاجتماع عكس العلاقات طويلة الأمد بين البلدين على أساس حسن الجوار والتفاهم المتبادل.


واتفق الجانبان على مواصلة المناقشة وتهيئة بيئة مواتية لحل القضايا الحدودية ضمن الأطر القائمة وعلى أساس الوثائق المتفق عليها والموقعة.

وكانت قوات الجيش السوداني قد تعرضت لأكثر من مرة لهجوم من جانب عصابات الشفتة الإثيوبية التي تستولى على أراضي ومحاصيل السودانيين في منطقة الفشقة السودانية الحدودية.

ونظرا للوضع الحدودي بين البلدين، وافق الاجتماع على تعزيز التعاون ومكافحة أي أنشطة غير قانونية وضمان أمن المواطنين على طول المنطقة الحدودية وتعزيز العلاقات بين الشعبين".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تنسيق سوداني إثيوبي لمواجهة فيروس كورونا

إثيوبيا والسودان يتأهبان للحرب.. حشود عسكرية على الحدود الشرقية.. وتوغل إثيوبي في الفشقة

روسيا اليوم: الجيش الإثيوبي يتوغل في أراضي السودان

عصابات الشفتة .. ميليشيا إثيوبية تقتل السودانيين وتستولى على أراضيهم الحدودية

البرهان يتحدث لأول مرة عن احتلال قوات وميليشيات إثيوبية لأجزاء من السودان

إثيوبيا تراوغ وتنتهك التزاماتها الدولية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة

ترشيحاتنا

والأسبوع الثاني داخل منازلهم..مصادر: تقليل مدة العزل الإجباري للعائدين من الخارج إلى 7 أيام

دون الحاجة إلى لقاح.. علماء صينيون يتوصلون إلى علاج لـ كورونا

دي مجنونة.. أحمد السقا عن ضيفة برنامجه اليوم.. فيديو

سيد عبد الحفيظ ضحية رامز جلال في «رامز مجنون رسمي»

الركعة بـ 30 ألف ركعة.. نصائح دار الإفتاء لاغتنام ليلة القدر وتحصيل ثوابها

مي عمر تكشف لمحات من الحلقة الأخيرة لمسلسل البرنس.. وزوجها محمد سامى يهددها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهمة جدا.. أفضل النصائح الواجب اتباعها لإتمام التعافي من فيروس كورونا

أنيقة دائما.. أجمل 10 إطلالات لـ إلهام شاهين بالأسود.. شاهد

فى زمن كورونا.. 6 خطوات لحماية البشرة أثناء ارتداء الماسك