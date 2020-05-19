القانون لم يصدر.. هل يجوز للحكومة تطبيق قرار إلزامي بارتداء الكمامات؟

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للعمل بها في مرحلة التعايش مع الفيروس، خلال الفترة المقبلة، وضمت تلك الإجراءات إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية بداية من 30 مايو المقبل، ومن المقرر توقيع عقوبة من 300 جنيه إلى 5000 جنيه، على مخالفي القرار.
وجاء إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، ضمن مشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكن القانون لم يقر بعد، مما يجعل البعض يتسائل: هل يجوز للحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامة في ظل عدم إصدار للقانون من مجلس النواب؟.
وجاء إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، ضمن مشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكن القانون لم يقر بعد، مما يجعل البعض يتسائل: هل يجوز للحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامة في ظل عدم إصدار للقانون من مجلس النواب؟.
وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن عدم إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لا يؤثر بأي حال على تطبيق قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية.
وعن أسباب تأخر إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، قال النائب محمد العماري، إن البرلمان انتهى من مناقشة القانون كذلك مراجعة مجلس الدولة له، ويتبقى فقط الموافقة النهائية من قبل المجلس.
عيد الفطر.