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برلمان

القانون لم يصدر.. هل يجوز للحكومة تطبيق قرار إلزامي بارتداء الكمامات؟

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 08:27 م
الكمامات الطبية
الكمامات الطبية
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عبد الرحمن سرحان
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجموعة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك للعمل بها في مرحلة التعايش مع الفيروس، خلال الفترة المقبلة، وضمت تلك الإجراءات إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية بداية من 30 مايو المقبل، ومن المقرر توقيع عقوبة من 300 جنيه إلى 5000 جنيه، على مخالفي القرار.

وجاء إلزام المواطنين بارتداء الكمامات، ضمن مشروع قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية لكن القانون لم يقر بعد، مما يجعل البعض يتسائل: هل يجوز للحكومة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات وتوقيع غرامة في ظل عدم إصدار للقانون من مجلس النواب؟.

وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن عدم إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لا يؤثر بأي حال على تطبيق قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية.


وأضاف رئيس لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية، قرار إداري، وإصدار البرلمان لقانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، يعتبر غطاء تشريعي للقرار فقط، مؤكدًا أهمية تطبيق القرار للوقاية من فيروس كورونا وتحجيم انتشاره.

وعن أسباب تأخر إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، قال النائب محمد العماري، إن البرلمان انتهى من مناقشة القانون كذلك مراجعة مجلس الدولة له، ويتبقى فقط الموافقة النهائية من قبل المجلس.

وأشار رئيس لجنة الشئون الصحية، إلى أن قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، يحتاج إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه من المقرر إقراره بعد إجازة عيد الفطر.
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