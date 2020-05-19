القانون لم يصدر.. هل يجوز للحكومة تطبيق قرار إلزامي بارتداء الكمامات؟





وأوضح رئيس لجنة الشئون الصحية، بمجلس النواب، أن عدم إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، لا يؤثر بأي حال على تطبيق قرار إلزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية





وعن أسباب تأخر إصدار قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، قال النائب محمد العماري، إن البرلمان انتهى من مناقشة القانون كذلك مراجعة مجلس الدولة له، ويتبقى فقط الموافقة النهائية من قبل المجلس.



