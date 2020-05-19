استثناء المطاعم والإجازة تبدأ السبت.. 20 قرارا لـ رئيس الوزراء في أسبوع العيد

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم، الثلاثاء، 20 قرارًا، بشأن إجازة عيد الفطر المبارك والإجراءات الإحترازية التي سيتم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا خلال هذه الفترة.





ينشر "صدى البلد"، انفوجراف لقرارات مجلس الوزراء الخاصة بإجازة عيد الفطر:





- يحظر انتقال أو تحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.





- استمرار إغلاق المقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والحانات.









- يقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها على تقديم خدمة (التيك أواى) خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم.





- تُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية "على مدار اليوم.





- تُوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم ويحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات.





- يحظر مطلقًا تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين.









- استمرار إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ.





- استمرار تعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.





- يُستثنى جميع المركبات المنوط بها نقل المواد البترولية أو البضائع – بكافة أنواعها سواء للسوق المحلي أو للتصدير.





- يستثني مركبات الطرود أو مستلزمات الانتاج ومركبات الطوارئ، و نقل الأموال لتغذية ماكينات الصراف الآليو نقل العاملين بالمصانع أو المخازن والمستودعات أو الشركات أو البنوك ومركبات الإمداد والتموين للقطاع الصحي.





- يُستثنى من تطبيق الغلق المخابز محال البقالة البدالين التموينيين محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك الصيدلياتًالسوبر ماركت

- أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور.





- جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ و المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية والمستودعات والمخازن الجمركية ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود وجميع وسائل الإعلام.





- خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز و خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه.





- خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها بطاقات الصراف الآلي التخليص الجمركي لجان تسويق الأقماح.





- جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها.





- تسري المواد السابقة اعتبارا من بداية يوم الأحد الموافق 24 من مايو عام 2020 حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 من مايو عام 2020.





- يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.



