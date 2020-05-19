أدعية تكفر الذنوب في ليلة القدر.. احرص عليها

ادعية تكفر الذنوب محل بحث الكثيرين، ومن رحمة الله بعباده أن ترك لهم باب التوبة مفتوحًا لا يُغلق، وطريقًا للعودة إلى طريق الله مُمهدًا مهما بلغت النفسُ من الذُنوب والآثام، وفرص يضيع على المسلم الكثير إن لم يغتنمها، ومن هذه الفرص والنعم الآلهية ليلة القدر، وهي إحدي ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وفيها يُنزل الله مقادير الخلق إلى السماء الدنيا، فيُقدر الرزق ويُقضى الآجال، ويستجيب بها لدعاء عباده له -جل وعلا-، كما نزل بها القرآن الكريم، فليلة القدر مباركة وباقية إلى يوم الدين، لذا يستحب للمسلم أن يحرص على الدعاء فيها خاصة بالأدعية التي تكفر الذنوب والآثام.





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أدعية تكفر الذنوب:

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: « من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا و بمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا غفر له ذنبه »، رواه مسلم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول في سجوده : «اللهم أغفر لي ذنبي كله دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخره»، رواه مسلم.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من سبح في دبر كل صلاة ثلاثًا وثلاثين وحمد الله ثلاثا وثلاثين وكبر الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»، رواه مسلم.

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: اذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ارأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال :« أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من ذنوبي بالماء والثلج والبرد»، رواه البخاري مسلم.

عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر غفرت له ذنوبه أو خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»، رواه النسائي وابن حبان في صحيحه.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من قال سبحان الله وبحمده في يوم مائة مره حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر»،، وفي رواية أخرى : «من قال إذا أصبح مائة مرة وإذا أمسى مائة مره سبحان الله وبحمده كفرت ذنوبه وان كانت أكثر من زبد البحر»، رواه مسلم.

عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه- أنه قال لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال : قل : «اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا و لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني انك أنت الغفور الرحيم»، رواه البخاري مسلم.

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: « من تعار من الليل فقال لا اله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله و لا اله إلا الله والله اكبر ولا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فان توضأ وصلى قبلت صلاته»، رواه البخاري.

عن أبي موسى الأشعري -رضي الله عنه -عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يدعو بهذا الدعاء : «اللهم أغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني اللهم أغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي اللهم أغفر لي ما قدمت و ما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير»، رواه البخاري مسلم.

عَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ -رَضِيَ الله عَنْهمَا- قال: قَالَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- :« مَنْ لَزِمَ الاسْتِغْفَارَ جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ »، رواه أبو داود.

«اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ».





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أدعية تكفر الذنوب:

«اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ».





« اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك».

« اللهم أحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين، اللهم إني أعوذ بك من عقوق الأبناء، ومن قطيعة الأقرباء، اللهم اجعل دعواتنا لا ترد، وهب لنا رزقا لا يعد، وافتح لنا بابا للجنة لا يسد، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واجعلنا من الفائزين».





«اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سُئِلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لنا دعواتنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا، وتعفو عنا، وتصلح أهلنا وذرياتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك ».





«اللهم إنا نسألك جميع الرحمة والمغفرة، أصلح ذرياتنا ونياتنا، وألف بين قلوبنا، واستر عوراتنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وأعز ديننا، ووسّع في أرزاقنا، ومُدّ في آجالنا على صحة وعافية، وطاعة وعمل صالح، واجعل قبور أمواتنا روضة من رياض الجنة ».





« اللهم إنا نسألك أن تمسح عنا أوجاعنا، وتنور ظلمات ليالينا، اللهم اسقنا فرحا، وارزقنا من كل مداخل الخير، اللهم يا قوي من للضعيف غيرك، اللهم يا غني من للفقير غيرك، اللهم يا عزيز من للذليل غيرك، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك».

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فضل التوبة النصوح:

1- نيل محبة الله ورضوانه.

2- سعة الرزق والبركة فيه.

3- استقامة سلوك المسلم؛ لقوة الرقابة الداخلية لديه. نيل محبة النّاس له، ويظهر ذلك في أُلف الناس به، و ارتياحهم للحديث معه.

4- النجاح والتوفيق في شؤون الحياة المختلفة.

5- تماسك المجتمع وترابطه، ولا سيما كنتيجة للإقلاع عن الذنوب التي تتعلق بحقوق النّاس.

6- شعور المسلم بذاته وقيمته.

7- تحقيق معنى العبودية الحقّة لله سبحانه، وذلك عندما يفتقر المسلم لخالقه ويذل له.

8- طمأنينة المسلم في أمور حياته، وشعوره بالسعادة.