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العسيلي: أدعم مطربي المهرجانات وضد إيقافهم.. ويفاجئ إيناس الدغيدي بأغنية شعبية على الهواء

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 09:00 م
محمود العسيلي
محمود العسيلي
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هاني حسين
قال المطرب محمود العسيلي، إنه يدعم مطربي المهرجانات وضد إيقافهم، مضيفا "أنا ضد منع أو وقف أي شيء".

وأضاف محمود العسيلي، في حواره التلفزيوني مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة "القاهرة والناس"، "لو أنا مش راضي على أغاني المهرجانات مش هسمعها، وهناك أصوات كويسة من مطربي المهرجانات".

وتابع محمود العسيلي "طالما الناس بتسمعهم يبقوا ناجحين، وأغاني المهرجانات تحقق أرقام خيالية ونجاحات كبيرة على اليوتيوب والسوشيال ميديا".

وأكمل محمود العسيلي "إزاي عايزين نمنع حاجة 90% من الشعب المصري بيسمعها".

ولفت العسيلي إلى أن "الشباب بيحبوا أغاني المهرجانات، وادعمهم رغم اختلافي مع جزء كبير مما يتم تقديمه"، وفاجأ العسيلي إيناس الدغيدي بغناء أغنية شعبية لـ حكيم.

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