تطهير وتعقيم لجان الثانوية العامة بسوهاج.. صور

قال ماهر عبد الخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاح ، إنه يجري تعقيم لجان الثانوية العامة لاستقبال 26 ألفا و39 طالبا وطالبة.





وأضاف أنه تابع اليوم، أعمال تعقيم وتطهير عدد من المدارس بمدينة ساقلتة بحضور ومسئولي الأمن والمتابعة بالإدارة.





أكد عبد الخالق أن عمليات التطهير تتم في اطار خطة المديرية والإدارات التعليمية، لتطهير وتعقيم المؤسسات التعليمية بالمحافظة، تنفيذًا لتعليمات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالاستمرار في أعمال تطهير وتعقيم جميع مؤسسات المحافظة، ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها المحافظة، لمكافحة انتشار فيروس كورونا.





وأضاف أنه شدد على مديرى المدريات بتطهير وتعقيم المقار الخاصة بإمتحانات الثانوية العامة وغلق الحجرات حتى موعد الإمتحانات، وتخفيض عدد الطلاب بكل لجنة إلى 14 طالبا باللجنة الواحدة مع توفير الكمامات تمهيدا لتوزيعها على المراقبين ولن يسمح للطلاب بدخول اللجان بدون الكمامات وهناك تعاون بين الإدارات التعليمية والوحدات المحلية والصحة والطب البيطرى والزراعة وسوف تتم عملية التطهير يوميا عقب أنتهاء الإمتحانات .





أوضح ان عدد مقار لجان أمتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج 11 مقرا على مستوى 11 إدارة تعليمية وعدد اللجان 83 لجنة وهناك 12 لجنة احتياطية وعدد الطلاب الذين لهم حق دخول الإمتحانات هذا العام 26 ألفا 39 طالبا وطالبة.



