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أحمد موسى: عقوبة عدم ارتداء الكمامة 4 آلاف جنيه بداية من 30 مايو

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 11:30 م
الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
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عادل نصار

قال الإعلامي أحمد موسى، :"البلد كلها هتبقى إجازة 5 أيام في العيد والحظر هيبقى من الساعة 5 وانهاردة رئيس الوزراء طلع القرارات"، مضيفا أن: "غرامة عدم ارتداء الكمامة هتبقي أربعة آلاف جنيه في كل حتة في الشغل البنوك والمراكز التجارية وحتى لو في ميكروباص والقطارات".


وأضاف موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أنه قائلا: "هتلبس يعني هتلبس كمامة ولازم يكون في ردع، وزي كل الدول وفي دول بتوقع غرامة الحبس"، متابعا: "لو انا نازل رايح اشتري حاجة لازم البس الكمامة وخلاص بقي اجباري".


وأكمل مقدم برنامج "على مسئوليتي"، قائلا: "أنت بتتعامل في أي حته ألبس الكمامة ومن أول يوم 30 من الشهر الحالي وهتستمر معانا".


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