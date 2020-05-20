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هل القيء يفسد الصيام؟ الإفتاء ترد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 12:45 ص
الدكتور مجدي عاشور
الدكتور مجدي عاشور
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البهي عمرو
رد الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمى لـ مفتى الجمهورية على سؤال " هل القيء يفسد الصيام؟" .

 وأضاف مجدي عاشور ، خلال برنامج مساء دى إم سي، المذاع على قناة أكسترا نيوز، تقديم الإعلامى رامى رضوان  إنه إذا غلب القيء الصائم من غير تسبّب منه فصيامه صحيح ولا قضاء عليه.

وأوضح الدكتور مجدي عاشور، أنه على الصائم أن لا يتعمد ابتلاع شيء مما خرج من جوفه وأن لا يقصر في ذلك أنه إذا سبق إلى جوفه شيء؛ فلا يضره، أما من تعمد القيء وهو مختار ذاكر لصومه؛ فإن صومَه يفسد ولو لم يرجع شيء منه إلى جوفه، موضحًا" يعنى ميحطش يده فى فمه".

وتابع: عليه أن يقضي يومًا مكانه؛ لقول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم-: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ» .
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