فنزويلا تطالب قضائيا بنك إنجلترا تسليم ذهب بقيمة مليار دولار

أظهرت وثيقة قدمت إلى محكمة في لندن أن البنك المركزي الفنزويلي أقام دعوى قضائية لإرغام بنك انجلترا على تسليم ذهب تزيد قيمته على 930 مليون جنيه استرليني (1.02 مليار دولار) حتى تتمكن حكومة الرئيس نيكولاس مادورو من تمويل مساعيها لكبح تفشي فيروس كورونا.
تأتي الدعوى في أعقاب طلب قدمته فنزويلا إلى بنك انجلترا في أبريل نيسان لبيع جزء من احتياطياتها من الذهب التي تحتفظ بها لدى البنك المركزي البريطاني وإرسال حصيلة البيع إلى الأمم المتحدة لمساعدة مساعي البلاد لمحاربة الفيروس القاتل.
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ومنذ 2018، أرجأ بنك انجلترا تحويل 31 طن من الذهب الفنزويلي المحتفظ به هناك إلى مادورو الذي لا تعترف بريطانيا بأنه الزعيم الشرعي للبلاد.
وتقول الدعوى، التي قدمت إلى محكمة تجارية والمؤرخة في 14 مايو، إن البنك المركزي الفنزويلي ”يسعى إلى أمر يلزم بنك انجلترا بالتقيد بالتوجيه المقترح“.
وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز أن الأموال حال تحويلها إلى برنامج الأمم المتحدة الانمائي ستستخدم لشراء معدات للرعاية الصحية وأدوية وأغذية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، المرض التنفسي الذي يسببه فيروس كورونا.
وسجلت فنزويلا حتى الآن 618 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و10 وفيات، لكن عمال الصحة يحذرون من أن النظام الطبي المتهالك في البلاد قد ينهار إذا استفحل تفشي الفيروس.