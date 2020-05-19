فنزويلا تسجل أعلى معدل للتضخم في العالم

ذكرت صحيفة "التيمبو" أن التضخم في فنزويلا ارتفع إلى 4210%، لتسجل فنزويلا أعلى معدل للتضخم في العالم.





ولفتت الصحيفة إلى أن الأسعار ارتفعت خلال الشهر الماضي "ابريل" بنسبة 80%.





وألمحت إلى أن فيروس كورونا وما ترتب عليه من إجراءات احترازية كان له انعكاسات صعبة على الوضع الاقتصادي في البلاد التي تعاني بالفعل من أزمة غذاء ودواء.





ونقلت الصحيفة عن عضو الجمعية الوطنية، النائب الفونسو ماركينا، قوله على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن الزيادة فى القطاع الصحى بنسبة 162.44% ، وزيادة المشروبات الكحولية والتبغ بنسبة 132.66% كانت من بين العناصر الرئيسية التي أدت إلى هذا الارتفاع.





وقالت الصحيفة إن ما يوازي 32% من تعداد سكان فنزويلا، يحتاجون إلى مساعدات غذائية، فيما يعاني 2.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 6.3% من الأطفال دون سن الخامسة من سوء حاد في التغذية.



