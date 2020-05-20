سنة واحدة أكثر جرأة .. رامى ربيعة يحتفل بعيد ميلاده الـ 27

احتفل رامي ربيعة مدافع النادى الأهلى بعيد ميلاده عبر حسابه الرسمى على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشر رامى ربيعة صورا وكتبت: "سنة أكبر ، سنة واحدة أكثر جرأة 🦅".









ويكمل رامي ربيعه عامه الـ 27، حيث ولد رامى في 20 مايو 1993، وانضم إلى ناشئى القلعة الحمراء، حيث اكتشفه عبد العزيز عبد الشافي عندما تولى تدريب الأهلي في موسم 2009/2010.





يذكر أن النادي الأهلي طالب بضرورة إستكمال مسابقة الدوري المصري موسم 2019-2020 في التوقيت الذي تحدده مؤسسات الدولة وفقًا لرؤيتها بما يضمن عودة آمنة تسهم في تحقيق كل الأهداف الصحية والاقتصادية والرياضية .





كان اتحاد الكرة المصري قرر إيقاف النشاط الرياضي حتى اخر مايو بناءً على تعليمات اللجنة الطبية ومجلس الوزراء خوفا من تفشي فيروس كورونا الذي اجتاح البلاد في الآونة الأخيرة.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 49 نقطة من 17 مباراة.







