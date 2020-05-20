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فن

فدوى يا عمرى.. روجينا تنشر صورًا من مسلسل البرنس عبر إنستجرام.. شاهد

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:47 ص
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
شاركت الفنانة روجينا جمهورها بعدة صور جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام من تصويرمسلسل البرنس وداعبت جمهورها.

وعلقت روجينا على الصورة قائلًا :" فدوى يعمرررررررررررررى#فدوى #روچينا #البرنس #رمضان2020".


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وتشارك روجينا في سباق الدراما الرمضانية ببطولة  مسلسل البرنس مع  عدد من نجوم الفن.


تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـستة وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين

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