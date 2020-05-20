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أخبار البلد

هاني يونس: أمير كرارة حفر لنفسه مكانا ومكانة فى نفوس المجتمع المصري

الأربعاء 20/مايو/2020 - 01:57 ص
الفنان امير كرارة
الفنان امير كرارة
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محمود مطاوع
اشاد هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء بدور الفنان أمير كرارة في مسلسل الاختيار قائلا": أمير كرارة حفر لنفسه مكانا ومكانة فى نفوس المجتمع المصرى.

وقال المستشار الإعلامي، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، إن الفنان محمود عبدالعزيز، باق فى أذهاننا وقلوبنا بمسلسله الرائع رأفت الهجان وكذلك الفنان أمير كرارة.

وأشار إلى أن الأعمال الفنية التافهة لا تدوم لأنها لن تستمر في أذهان المشاهدين ولن يفتحها أحد فيما بعد.

وجاءات تدوينة يونس كالتالي :زى ما محمود عبدالعزيز، الله يرحمه، باق فى أذهاننا وقلوبنا بمسلسله الرائع رأفت الهجان.. كمان أمير كرارة حفر لنفسه مكان ومكانة فى نفوس المجتمع المصرى.

ودى برضه رسالة تانية:الأعمال الفنية التافهة لا تدوم، هنضحك عليك شوية، وبعدها هنكتشف إننا ضيعنا وقت معاك، ومحدش هيفتكرك، وهكذا حال الفرجة على أى أراجوز.. أما اللى عاوز يعلم مع الناس لازم يختار كويس.. رجعنا تانى أهه للاختيار.
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