وزير الإعلام: إصابات كورونا بالأمس رقم صادم.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن رقم إصابات فيروس كورونا أمس الثلاثاء، والذي بلغ بـ 720 حالة، كان رقمًا صادمًا.





وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" علينا ان نعترف بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".





وتابع أسامة هيكل:" المواطن شريك في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وكي نتعامل مع فيروس كورونا لابد ان يكون المواطن معنا في كل خطوة ويحصل على المعلومات من الحكومة ".





وأكمل أسامة هيكل: "من الضروري إبلاغ المواطنين بـ الحقيقة حول فيروس كورونا"، مضيفا: " الحظر الشامل يجعل الاقتصاد يصل إلى درجة صفر وإحنا مش حمل ده".





واستطرد أسامة هيكل: "اقتصادنا ليس بالقوة المتواجدة في الاقتصاد الفرنسي أو الأمريكي، وعدد كبير فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا وبناء عليه تم توفير منح العمالة غير المنتظمة".