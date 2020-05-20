AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الإعلام: إصابات كورونا بالأمس رقم صادم.. ويجب الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 03:25 ص
اسامة هيكل
اسامة هيكل
Advertisements
هاني حسين
قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن رقم إصابات فيروس كورونا أمس الثلاثاء، والذي بلغ بـ 720 حالة، كان رقمًا صادمًا.

وأضاف أسامة هيكل في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  علينا ان نعترف بضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وتابع أسامة هيكل:"  المواطن شريك في التعامل مع أزمة فيروس كورونا وكي نتعامل مع فيروس كورونا لابد ان يكون المواطن معنا في كل خطوة ويحصل على المعلومات من الحكومة ".

وأكمل أسامة هيكل: "من الضروري إبلاغ المواطنين بـ الحقيقة حول فيروس كورونا"، مضيفا: "الحظر الشامل يجعل الاقتصاد يصل إلى درجة صفر وإحنا مش حمل ده".

واستطرد أسامة هيكل: "اقتصادنا ليس بالقوة المتواجدة في الاقتصاد الفرنسي أو الأمريكي، وعدد كبير فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا وبناء عليه تم توفير منح العمالة غير المنتظمة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لدينا 150 إصابة و3 وفيات.. أسامة هيكل لـ المواطنين: كورونا مش هزار.. اقعدوا في البيت ..فيديو

وزير الإعلام: تعليق الطيران يبدأ الخميس لإعطاء المصريين بالخارج فرصة للعودة..فيديو

بالتعاون مع الزراعة.. مدينة الإنتاج الإعلامي تعقم منشآتها.. صور

وزير الإعلام: حظر التجوال الكلي سيتسبب في توقف الاقتصاد .. فيديو

هيكل: الحكومة أعدت سيناريوهات حتى ديسمبر القادم لمواجهة فيروس كورونا

أسامة هيكل : 99% من المنشور على الفيس بوك كذب .. شاهد

ترشيحاتنا

أسامة هيكل يكشف سر تزايد أعداد إصابات كورونا في مصر.. فيديو

مصرع وإصابة 9 في تصادم 3 سيارات على الدائري .. صور

خالد الغندور: تتويج الأهلي بالبطولة الأفريقية 82 بفعل فاعل.. فيديو

أخبار الزمالك.. رسالة كارتيرون للاعبين المهددين بالرحيل.. وخالد بيومي: أزمة نادي القرن فراغ

هل نقوم ليلة القدر كاملة أم يكفي قيام بعضها؟.. العلماء يجيبون

الهلال السعودي يقترب من خطف علي معلول من النادي الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبشر.. الأنفلونزا الشديدة تمنح جسمك حصانة ضد كورونا

ننشر أول صور من داخل مخازن السلاب المحترقة بالمقطم.. شاهد

سحور يقوي المناعة .. بيض تركي وبطاطس بالخضرة مع السلطة اليونانية