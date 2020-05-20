صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

نسمع أن الرجال تتغنى في حب شعر النساء وأنوثتهن أو أعينهن، ولكن ظهرت صيحة جديدة لم نسمع عنها من قبل، ولكنها في الواقع أصبحت حقيقة، وهي أظافر أقدامهن .

وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور البريطانية ، أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، تقوم بنشر صور لأظافر قدميها المطلية بألأوان جميلة على حسابها على تطبيق تيك توك الذي يتابعها من خلاله آلاف المتابعين .





وفقا لما قالته الفتاة ، أن لكل انثى شئ جميل يميزها ، وهي ترى أن قدميها هما الشيء الجميل المميز بها فقامت بإنشاء حساب لها على تيك توك لنشر صور قدميها و نادرا تنشر صورة لها بشكل كامل .





في البداية ظن البعض أن الامر تافها و لن يتابعها أي شخص، إلا أنها فاجأت الجميع بعد فترة بسيطة بآلاف المتابعين لها وشركات طلاء الأظافر التي أرادت أن تستخدم منتجاتها لطلاء أظافرها ونشر صورها .





أصبحت تجني تلك الفتاة آلاف الدولارات من التطبيق بسبب التفاعل المستمر مع الصور، و مئات الرسائل يوميا لطلب الزواج منها .