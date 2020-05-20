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منوعات

صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور

الأربعاء 20/مايو/2020 - 07:08 ص
صدى البلد
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مريم صليب
نسمع أن الرجال تتغنى في حب شعر النساء وأنوثتهن أو أعينهن، ولكن ظهرت صيحة جديدة لم نسمع عنها من قبل، ولكنها في الواقع أصبحت حقيقة، وهي أظافر أقدامهن .
 
وحسب ما نشرت صحيفة " ميرور البريطانية ، أن الفتاة البالغة من العمر 28 عاما، تقوم بنشر صور لأظافر قدميها المطلية بألأوان جميلة على حسابها على تطبيق تيك توك الذي يتابعها من خلاله آلاف المتابعين . 

وفقا لما قالته الفتاة ، أن لكل انثى شئ جميل يميزها ، وهي ترى أن قدميها هما الشيء الجميل المميز بها فقامت بإنشاء حساب لها على تيك توك لنشر صور قدميها و نادرا تنشر صورة لها بشكل كامل . 

في البداية ظن البعض أن الامر تافها و لن يتابعها أي شخص، إلا أنها فاجأت الجميع بعد فترة بسيطة بآلاف المتابعين لها وشركات طلاء الأظافر التي أرادت أن تستخدم منتجاتها لطلاء أظافرها ونشر صورها . 

أصبحت تجني تلك الفتاة آلاف الدولارات من التطبيق بسبب التفاعل المستمر مع الصور، و مئات الرسائل يوميا لطلب الزواج منها . 
صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور
صاحبة أجمل قدم.. فتاة تتلقى عروضاً للزواج بسبب أظافرها.. صور
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