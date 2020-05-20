نيوزيلندية تدرب كلبها الأليف على طريقة منزلية لإنقاذ حياتها.. فيديو وصور

لجأت سيدة نيوزيلندية إلى تدريب الكلب الأليف الخاص بها، على أداء الإنعاش القلبي في المنزل، ليكون الوسيلة الأسرع لإنقاذ حياتها وحياة المحيطين بها في ظل الضغط المستمر على الأطقم الطبية بسبب فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 ).





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، فقد دربت تانيا بتلر، من وايكاتو في نيوزيلندا، الكلب الأليف الخاص بها على أداء الإنعاش الرئوي، وهي مستلقية على الأرض، واستطاع الكلب ويدعى بيكسي أن يقوم بهذه الخطوة خلال 45 دقيقة فقط.





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وخطرت لتانيا صاحبة الـ 35 عاما، هذه الفكرة من فيديوهات شاهدتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي وجعلها تفكر في إمكانية تنفيذها، وعندما تقع تانيا على الأرض بدون حركة أو استجابة، يقفز بيكسي ليضغط على صدرها في المكان المناسب التي دربته عليه.





ودربت تانيا، الكلب بيكسي بعدما تعلمت كيفية تدريب الحيوانات، من خلال وضع كتاب أسفل قدمي الكلب حتى تضمن ألا يضربها بقوة في البداية، وقالت إنها علمت بيكسي هذه الحيلة في البداية كوسيلة للاستمتاع بالوقت أثناء الإغلاق.





ولكن بعد التفكير في الأوضاع الحالية تأمل تاليا أن تكون هذه الحيلة قادرة على إنقاذ الحياة وقت احتياجها، خاصة بعد وفاة أكثر من شخص مسن بسبب وصوله إلى المستشفى متأخرا وكانوا بحاجة إلى إنعاش القلب الرئوي.











